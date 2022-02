Miloš Konatar iz GP URA kazao je da treba pronaći snagu da svi poslanici u Skupštini rade zajedno za dobrobit Crne Gore.

Konatar je još jednom ponovio da DPS neće biti dio nove vlade.



"Mi mormao sarađivati. Crna Gora smo svi mi, ne samo 41 poslanik većine. Samo zajedno ako radimo ova zemlja može naprijed. Nije nikakva apokalipsa pad Vlade, izabraćemo novu, ako ne, ićićemo na izbore. Nije apokalipsa ako smijenimo Bečića, izabraćemo novog predsjednika Skupštine", rekao je Konatar i dodao da novi predsjednik parlamenta neće biti iz DPS-a.



On je kazao da je prepiska koja kruži internetom autentična.



"Jeste, to je prepiska naših članova. Ponosan sam, nije rečeno ništa što već nije rečeno. Naši funkcioneri komuniciraju sa svojim članovima, sve je to normalno, nije bilo ništa ružno. Volio bih da građani vide sa kakvim uvredama se oslovljavaju politički protivnici u drugim Viber grupama", rekao je Konatar.



On je kazao da Aleksa Bečić nikada nije kreirao sajt izdaja.me, ali da je imao obavezu da zaštiti poslanike.Konatar se zahvalio Bečiću na saradnji, jer im se kako je rekao putevi razdvajau, ali je siguran da će i Bečić i Abazović u udućnosti obavljati važne državne funkcije.