Jedna od glavnih tema US opena je bila povod Patriku Muratogluu da u sve uplete Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia/YouTube/US Open Tennis Championships/Printscreen

Nastavljaju se napadi na Novaka Đokovića! Patrik Muratoglu, teniski stručnjak i nekadašnji trener Serene Vilijams, osuo je paljbu po Srbinu.

I to tako što je optužio Đokovića da je kriv zašto Stefanos Cicipas stalno uzima pauze za toalet!?

Naime, jedna od glavnih tema US opena je grčki teniser koji je na gotovo svakom meču na turniru, kao i prethodno u SInsinatiju, uzimao dugačke pauze za toalet i to bez izuzetka.

Cicipas je zbog toga trpeo brojne kritike, ali sada ga Muratoglu brani i pravo niotkuda stavlja Đokovića u prvi plan.

"Kada igrač uzima pauzu za toalet, on to čini ne jer mora da ide u toalet, već jer je trenutak da se resetuje i ponovo fokusira. Čak se i iznervirate kad pomislite da bi otišao u toalet samo da poremeti rivala. Protiv Mareja je uzeo pauzu kad je osvojio set. Zašto bi onda hteo da mu razbije ritam?", pričao je Muratoglu za "Tennis Majors" o Cicipasu, pre nego što je sve usmerio na Đokovića.

On je rekao da je Grk sve to oko pauza za toalet - video od Srbina.

"Kada je gubio 2-0 u finalu Rolan Garosa, Đoković je uzeo pauzu za toalet, vratio se i onda je to bio drugačiji meč. To je naučio od Đokovića. Ali, nije znao da je Đoković razbio njegov ritam. Znao je da je Đoković morao da uzme vreme za sebe u svlačionici i da se resetuje, kako bi igrao drugačije. Naučio je od njega, isprobao to i donelo mu je rezultat. Zato to stalno radi", rekao je Muratoglu.

Izgleda da je problem i kada Đoković jednom uzme pauzu za toalet...