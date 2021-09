Dženson Bruksbi puca od samopouzdanja!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković će imati publiku protiv sebe u narednom meču US Opena jer se sastaje sa domaćim teniserom Džensonom Bruksbijem.

On je najmlađi Amerikanac koji je stigao tako daleko na US Openu od 2002. godine i Endija Rodika, a ovu sezonu je počeo van prvih 300 na ATP listi. Sada će se sastati sa najboljim na svetu i to bez treninga!

"Verujem da imam igru koja moći da me dovede do samog kraja, nikada nisam u to sumnjao. Nisam zadao sebi očekivanja da stignem do drugog kola, imam samopouzdanje da mogu da odem jako daleko na svakom turniru koji igram. Naravno sledeći meč je jako bitan, ali trudim se da se pripremim kao i za sve ostale duele", rekao je Bruksbi.

Pred meč karijere mladi Amerikanac će se odlučiti za odmor! Malo ko je to očekivao, ali njegov trener Džo Gilbert mu je savetovao da ne trenira pred duel sa Đokovićem.

"Ovo je sve potpuno novo za nas, ali osećam, jer sam toliko dugo sa njim, da mi je lako da znam šta je dobro za njega", rekao je GIlbert koji je dodao da je upoznao Džensona tako što je u jednoj akademiji video kako udara lopticu o zid.

Kada ga je pitao koga zamišlja na mestu zida Bruksbi je odgovorio - Rafaela Nadala!

"On ne igra sa velikom snagom, mi se mnogo oslanjamo na rupe u igri drugih. Pogledamo kako protivnik igra, ukažemo mu na njihove greške i to je najbolji način", rekao je Gilbert.

Kada su samog Bruksbija posle pobede nad Aslanom Karacevom pitali kako će dočekati meč sa Novakom Đokovićem, odgovorio je:

"Ne znam zaista, ne gledam to previše i ne analiziram."

Ali očigledno da je njegov trener pripremio ozbiljnu taktiku za Novaka.

