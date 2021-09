Vrlo čudan intervju Matsa Vilandera u kome je označio Rodžera Federera kao praktično najvažnijeg igrača u razvoju karijere Novaka Đokovića.

Izvor: CNN/screenshot, Profimedia

Čuveni švedski teniser Mats Vilander izjavio je da se nada i navija da Novak Đoković ne osvoji US Open iznevši pritom vrlo kontradiktoran stav, ali i ako Srbin osvoji 21. grend slem - opet ima izgovor zašto to nije dovoljno.

U pokušaju da umanji uspehe Đokovića, stručni konsultant je još jednom preterao.

"Ljudi će poštovati Novaka ako osvoji kalendarski grend slem, ali čak iako to uradi i bude ispred Federera i Nadala - opet će se pričati o eri 'velike trojke'. Neće se pričati o tome da je Novak najbolji svih vremena", kazao je Mats Vilander za švajcarski list "Berner Cajtung" i potom dodao:

"Drugačije bi bilo sa Federerom. Da je on osvojio kalendarski slem, onda bi ga zvali najvećim ikada", zaprepastio je Vilander i novinara pošto izgleda da u njegovoj računici dva i dva nije četiri.

Kako to mislite?

"Zato što je Federer podigao tenis na sledeći nivo. Novak bi trebalo da zahvali Federeru, a onda i Nadalu. Zato je Nadal rekao - ako to može Rodžer, mogu i ja! Pa je Novak rekao - u redu, onda mogu i ja. To što je Federer izazvao je neverovatno. Niko nije tako unapredio tenis kao što je Federer", kazao je Vilander tako praktično označivši švajcarskog tenisera kao najvažnijeg u razvoju Novaka Đokovića.

Izvor: Profimedia

Vilander je nastavio i dodao da je Federer radio stvari koje nije niko, kao Tajger Vuds u golfu, a kada je počeo da precenjuje njegov uticaj - novinar ga je upitao zbog čega je Đoković tako slabo poštovan?

"Novak je 'upropastio' žurku. Imali smo dvojicu neverovatnih raznika, potpunih suprotnosti na terenu. Jedan je vladao Vimbldonom, drugi Rolan Garosom, a onda se pojavio Novak. Ako si njihov fan pomisliš - Đoković nam je uskratio mečeve njih dvojice. Bilo je to teško za Novaka, ali se nadam da ne mari previše za to", zaključio je Mats Vilander uoči četvrtfinalnih mečeva na US Openu.

Eto lepe i neočekivane motivacije za Đokovića u Njujorku gde ga noćas od 1 čas posle ponoći očekuje duel sa Bruksbijem, domaćim teniserom koji će imati ogromnu podršku.