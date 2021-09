Donald Del je osnovao ATP, a sada jasno kaže da je Novak u pravu.

Izvor: Profimedia

Sve više profesionalnih tenisera prelazi na stranu Novaka Đokovića, a sada je njegova asocijacija PTPA dobila još jednog bitnog saveznika u sukobu sa ATP.

To je Donald Del, nekadašnji teniser i jedan od osnivača ATP-a! On je 1972. godine zajedno sa Džekom Krejmerom i Klifom Drisdejlom osnovao ATP kako bi zaštitio interese tenisera i tada je ATP napravio ogromne pomake. Sada, ipak to nije slučaj.

Sada je Del istakao da ATP i PTPA moraju da rade zajedno, kako bi tenis išao napred.

"Nisam uopšte negativan kada je PTPA u pitanju, ali ja bih, da sam Đokovićev savetnik, rekao da sedne zajedno sa Andreom Gaudencijem predsednikom ATP-a i da dve grupe zajedno dođu do kompromisa", rekao je Del.

On je pohvalio Novaka što se trudi da popravi stvari u tenisu.

"Đoković treba da se veoma potrudi da reši neke od problema i to bi moglo da ima jako poztiivan uticaj na poboljšanje uslova za tenisere", a onda nastavio:

"Što PTPA bude jača, bolje će biti "naoružani" da sednu i pregovaraju o jako bitnim reformama za koje misle da su potrebne da se dese u ATP-u. Ne mislim da PTPA može direktno da se takmiči sa ATP-em danas jer oni imaju mnogo više novca i mnogo više ljudi uključenih u tenis", smatra Del.

Osnivač ATP-a ne krije svoje simpatije za PTPA i nada se da će ova organizacija sa vremenom samo ojačati.

"Voleo bih da ih vidim da uspeju i ostanu dovoljno jaki da mogu da ispregovaraju nove uslove sa bordom ATP tura kako bi tenis postao jači", dodao je on.

A onda kritikovao redom najbolje tenisere sveta.

"Ako ste primetili nijedan od najboljih tenisera nije pristao da se učlani u PTPA, ne čujete najboljih 10 na svetu da se pridružuju. Prvih 25 na svetu će se obogatiti od tenisa, što je bio cilj ATP-a kada je sve počelo. Ne žele to da upropaste. Na kraju se sve svodi na to koliko tenisera ATP može sebi da priušti. Da li je to 125, kao što je bilo pre 40 godina ili 275? Pomislili biste da je mnogo više od 125 jer su nagrade sada udesetostručene", dodao je on.

Na kraju je ponovio da je neophodna saradnja ATP-a i PTPA.

"Ali umesto da proba da se takmiči i da bude destruktivna, što bi oslabilo obe strane, PTPA treba da sedne sa ATP i da dogovore ono što žele, a to je da više novca ide slabijim igračima". završio je jedan od osnivača ATP-a.