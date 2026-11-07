Mark Markes slavi još jednu pobjedu na Velikoj nagradi Katara, dok je incident sa Banjajom zasjenio trku. Saznajte sve detalje.

Izvor: Qian Jun / Xinhua News / Profimedia

Mark Markes je upisao još jednu pobjedu u sprint trci Moto GP šampionata, pošto je prvi prošao kroz cilj na Velikoj nagradi Katara. Ipak, rezultat na stazi "Lusail" ostao je u sjenci ozbiljnog incidenta u kojem je Frančesko Banjaja doživio povrede desnog stopala, zbog kojih je morao da potraži ljekarsku pomoć.

Vozač Dukatija stigao je do 10. sprint pobjede ove sezone, a kroz cilj je prošao sa sekundom prednosti u odnosu na Fabija di Đanantonija. Treće mjesto pripalo je Horheu Martinu iz Aprilije, koji je još jednom pokazao koliko je spreman da se bori uprkos zdravstvenim problemima - Španac je prije samo dvije nedjelje polomio zglob desne ruke.

Ovakav ishod dodatno je približio Markesa osvajanju titule. Uoči glavne trke ima 49 bodova više od Martina, pa bi već u nedjelju mogao da obezbijedi šampionski trofej. Za to mu je potrebno da pobedi, dok Martin ne sme da osvoji nijedan bod.

Haos na stazi i težak pad Banjaje

Ipak, najdramatičniji trenutak sprinta dogodio se tokom borbe za pozicije, kada je Fermin Aldeger napravio grešku koja je imala ozbiljne posljedice. Vozač Gresinija pokušao je da obiđe Pedra Akostu, ali je u tom manevru zakačio Frančeska Banjaju.

Pogledajte pad Italijana:

El terrible accidente que ha sufrido Pecco Bagnaia por el toque de Fermín Aldeguer.Ha volado muchísimos metros Pecco y le han tenido que sacar en camilla. https://t.co/2azYv6h5vr — Ju@n (@JuanIBS98)November 7, 2026

Italijan nije uspio da izbjegne kontakt, a silina udarca izbacila ga je sa motocikla. I Banjaja i njegov Dukati odletjeli su sa staze - na različite strane, dok je vozač imao veoma težak pad. Zbog incidenta je trka prekinuta, a Banjaja je odmah prebačen u medicinski centar na stazi.

Pregledi su pokazali da je zadobio prelome četvrte i pete metatarzalne kosti desnog stopala. Iz Dukatija su saopštili da će nakon dodatnih pregleda u bolnici u Dohi biti poznato da li će biti neophodna operacija.

Aldeger je zbog izazivanja incidenta kažnjen dvostrukim dugim krugom. Banjaja će gotovo sigurno propustiti nedjeljnu glavnu trku, dok još nije poznato da li će povrede uticati na njegov nastup u preostale dvije runde šampionata, u Portimau i Valensiji.

Velika nagrada Katara nastavlja se u nedjelju. Glavna trka u kraljevskoj klasi zakazana je za 17 časova, dok program na stazi "Lusail" počinje u 14 časova.

(MONDO)