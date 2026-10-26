Janik Siner je našao pravu zamjenu za Darena Kejhila i dovešće Magnusa Normana u svoj tim.

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Janik Siner završio je sezonu ranije zbog povrede kolena i radi na jačanju tima. Velika je šansa da će njegov glavni trener Daren Kejhil da ode iz tima i da se posveti drugim stvarima vrlo brzo. Trebalo je to da se dogodi prošle sezone, pa su produžili saradnju još godinu dana.

Prema informacijama britanskog "Tajmsa" italijanski teniser je već našao njegovu zamjenu. U pitanju je Magnus Norman koji radi sa Stenom Vavrinkom. Pošto Švajcarac završava karijeru, jasno je da će jedan od najtraženijih stručnjaka da bude sloboda, a poziv jednog od najboljih na svijetu je dovoljan da nastavi sa radom.

Ne zna se još uvijek kada bi to tačno moglo da se dogodi, jer italijanski mediji tvrde da će Kejhil biti uz Sinera tokom Australijan opena.