Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu ka tituli na turniru u Bazelu.

Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia

Novak Đoković saznao je ko mu stoji na putu ka tituli na turniru u Bazelu. Boriće se u rodnom gradu Rodžera Federera za trofej i za 500 bodova, sve to kako bi povećao šanse da se nađe na Završnom mastersu u Torinu. Zato je i dobio specijalnu pozivnicu za takmičenje u Švajcarskoj.

Đoković je postavljen za četvrtog nosioca i već u prvom kolu ga čeka Francuz Ugo Umber, protiv 35. igrača sveta je igrao samo jednom i taj meč je dobio 2019. godine. U osmini finala ga čeka Jan Lenard-Štruf ili kvalifikant, zavisno od ishoda tog meča, Nemca je dobio u svih osam dosadašnjih duela. Dok bi u četvrtfinalu mogao na Aleksandera Bublika, 19. igrača planete koji je uvek neugodan rival.

Vidi opis Novak Đoković saznao put do titule u Bazelu: Ima nekoliko "mina" u rodnom gradu Rodžera Federera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Greg BAKER / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Xie Han / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Adek BERRY / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

U polufinalu, bar prema projektovanom žrebu bi mogao da ide na Bena Šeltona (Amerika). Doduše, Amerikanca u prvom kolu čeka okršaj sa Kasperom Rudom, dok su u tom delu žreba i Jirži Lehečka (Češka) i Sten Vavrinka (Švajcarska).

Kada je u pitanju potencijalni rival u finalu, u drugom delu žreba su od favorita Artur Fis (Francuska), Rafael Hodar (Španija), Tejlor Fric (Amerika), Alehandro Davidovič Fokina (Španija), Stefanos Cicipas (Grčka), Holger Rune (Danska)...

Kako Novak stoji na putu za Torino?

Vidi opis Novak Đoković saznao put do titule u Bazelu: Ima nekoliko "mina" u rodnom gradu Rodžera Federera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Meng Gao / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Osmorica najboljih idu na Završni masters u Torino, dodatno mesto se otvorilo kada je Janik Siner saopštio da završava sezonu ranije. Trenutno su sigurni Saša Zverev, Karlos Alkaraz i Ben Šelton, dok se za pet preostalih mesta bore Flavio Koboli, Danil Medvedev, Artur Fis, Fransis Tijafo, Rafa Hodar, Aleks de Minor i Novak Đoković.

Srbin je trenutno na 10. poziciji sa 2.840 bodova, ispred je de Minor (2.880) i Hodar (3.159). Oni će mu biti ujedno i glavni konkurenti za tu poziciju. U Bazelu je 500 poena u igri, pa onda sledi Masters u Parizu gde je 1.000 poena na talonu...