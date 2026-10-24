Lijevi bek Dimitro Horiha promijenio je reprezentaciju i sada će nastupati za tim Makedonije. Nije više član selekcije Ukrajine za koju je nastupao na Evropskom prvenstvu 2020.

Izvor: JESPER ZERMAN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Dimitro Horiha više nije Ukrajinac, sada je Makedonac. Iskusni 29-godišnji levi bek koji je do skora nastupao u Vardaru sada se priključio nacionalnoj selekciji koju sa klupe vodi Kiril Lazarov i nastupaće za Makedonce u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Ovu informaciju je potvrdio predsjednik Rukometnog saveza Makedonije Aleksandar Stefanov tokom sastanka sa novinarima. Nekadašnji rukometaš Motora, Pogona, Nave, Eksa, Al Abrabija, as sada član Pik Segeda nastupao je godinama za Ukrajinu i bio je dio tima na Evropskom prvenstvu 2020. godine kada je igrao u grupi protiv Makedonije.

Kako je Horiha postao Makedonac?

"Vjerujem da dobijamo ruometaša koji će doneti veliki kvalitet i ogroman doprinos. On je na vrhuncu karijere i nadam se da će nam njegov dolazak doneti bolje rezultate u budućnosti", rekao je Aleksandar Stefanov.

Horiha je prije dvije godine dobio pasoš Ukrajine dobio pasoš Makedonije i morao je po pravilima IHF-a i EHF-a da čeka dok nije dobio dozvolu da nastupi za nov reprezentaciju. Do sada je odirao više od 20 mečeva i dao oko 60 golova za Ukrajince, a kako je 15. oktobra dobio dozvolu igraće na narednim mečevima. Očekuje se njegov debi ili kući protiv Luksemburga 4. novembra ili sa Grcima na meču 8. novembra. Srbija takođe tada kreće u kvalifikacije mečevima sa Estonijom i Ukrajinom.

"Riječ je o igraču koji ima dobar šut sa distance, igra u oba pravca i posjeduje pobjednički karakter. U poslednjih nekoliko godina pokazao je da uvijek čini sve kako bi njegov tim pobijedio", rekao je Kiril Lazarov.

Šta kaže Dimitro?

"Prije svega, želim da se zahvalim svima koji su vjerovali u mene i pružali mi podršku tokom cijelog ovog perioda. Od prvih dana koje sam proveo ovdje, Makedonija je učinila da se osjećam kao kod kuće. I u porazima i u pobjedama, u svakom trenutku ovog putovanja osjećao sam podršku ljudi iz svih krajeva zemlje. Zbog toga želim od srca da zahvalim svakom od vas!

Trenutno me preplavljuju različite emocije, jer ovo predstavlja veliki korak u mom životu – korak koji mijenja moj pogled na stvari i otvara mi potpuno novu stranu rukometa. Ovo je ogromna odgovornost, novi izazov i novo poglavlje koje prihvatam sa velikim ponosom i zahvalnošću.

Znam da su preda mnom mnoga nova iskustva, izazovi i odluke, koji će zahtijevati još više snage, karaktera i osjećaja odgovornosti. Ipak, upravo ovakvi trenuci podstiču nas da rastemo, pomjeramo sopstvene granice i postajemo bolji – ne samo kao sportisti već i kao ljudi.

Ovdje sam doživio čitav spektar emocija – uspone i padove, teške trenutke i nezaboravne pobjede. Upravo ovde sam istinski shvatio koliko vredi imati ljude koji vjeruju u tebe, čak i kada stvari ne idu po planu. U životu svakog sportiste dođe trenutak kada je vrijeme da napravi korak napred, prihvati novi izazov i preuzme još veću odgovornost. Za mene je taj trenutak došao danas. Hvala ti, Makedonijo, na povjerenju, ljubavi i tome što si za mene postala mnogo više od obične zemlje", izjavio je Dmitro Horiha kada je podnio zahtjev da postane Makedonac.

Nije prvi koga je Makedonija uzela

Makedonci su naturalizovali nekoliko rukometaša, pa je tako recimo nekadašnji spotski direktor Partizana Renato Vugrinec, inače iz Slovenije, nastupao je za Makedoniju, kao i Dušan Novokmet, Šandor Hodik, Nemanja Pribak, Slobodan Nikolić, Uroš Mandić, Aleksandar Žarkov...

(MONDO, N.L.)