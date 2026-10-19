Ruski teniser Danil Medvedev smatra da je nepravedno diskvalifikovan protiv Novaka Đokovića u Pekingu.

Izvor: Yannick Legare / Zuma Press / Profimedia

Ruski teniser Danil Medvedev diskvalifikovan je prije dve nedjelje u polufinalu ATP turnira u Pekingu protiv Novaka Đokovića, kada je tri poena prije kraja meča i pobjede najboljeg svih vremena - pogodio navijača lopticom. Sudija je procijenio da to nikako nije bila slučajnost, nego da je Medvedev to uradio u naletu bijesa i frustracije, što se doduše moglo posle i čuti iz njegovih riječi, ali sada je promijenio ploču.

Nakon što je eliminisan u Šangaju (ispao u polufinalu od kasnijeg šampiona Rafaela Hodara), rekao je da je sve pogrešno bilo protumačeno i da je nevin, dok je bio misteriozan i povodom moguće žalbe.

Šta je Medvedev rekao o sramoti protiv Đokovića?

"Prije svega, mislim da možete pronaći mnogo snimaka na kojima sam frustriran na terenu, ali ovaj vjerovatno nije jedan od njih. Ako pogledate druge snimke, vidjećete da sam se u životu mnogo više ljutio nego u tom trenutku", rekao je Medvedev koji je zaboravio da sa tog meča postoje još neki snimci - recimo oni na kojima ismijava Đokovića i imitira ga.

Los gestos de Daniil Medvedev burlándose de Novak Djokovic. https://t.co/VIL43bmmGB — Germán R. Abril (@gerebit0)October 5, 2026



"Lopta mi se odbila nazad i jednostavno sam instinktivno reagovao: izgubio sam poen i želio sam da se riješim lopte. Apsolutno nisam želio nikoga da pogodim, tako da je to zaista bila nesrećna slučajnost. U svakom slučaju, veoma mi je laknulo što je on dobro, jer je to najvažnije. Sve ostalo je, što bi se reklo, birokratija. Ne znam da li se ta riječ koristi i u engleskom, ali drago mi je da je ta osoba dobro".

Hoće li se Medvedev žaliti?

I dok se Medvedev prvo izvinjavao zbog svog poteza, pa ga sada ublažavao ističući da je izbačen zbog birokratije, a ne zbog povrede pravila, sada se čini da Rus priprema teren i da uloži žalbu. Ostao je bez nagrade na turniru u Pekingu, kako bez one koja je u ATP poenima, tako i bez novca.

"Ne znam da li smijem da govorim o tome. Kada je slučaj još u toku, nisam siguran šta sme da se kaže, tako da nemam pojma. Kada se sve završi, daću komentar o žalbi", rekao je Medvedev.

Frustracija zbog Đokovića

Šta se desilo sa Medvedevim i zašto je tako bijesno reagovao? Bila je to frustracija zbog savršene igre Novaka Đokovića, a koja se prvo ispoljavala imitiranjem srpskog tenisera, što je sigurno i Nole primijetio na terenu (kasnije i na društvenim mrežama), a potom i udaranjem lopte u publiku, što je uzalud Rus pokušavao da podvede pod slučajnost.

"Novak je igrao neki lud tenis", rekao je Medvedev za ruski "Bolše!" prvi put poslije diskvalifikacije u Pekingu: "U suštini, odigrao sam mnogo mečeva protiv njega, neke bolje, neke lošije, ali iz njegove perspektive, ovaj meč bih uporedio s onim u kojem sam igrao najbolje, a jednostavno nisam znao šta da radim. Preostalo mi je samo da pokušam da se borim, a on je na kraju bio veoma blizu pobjede".

Iz svake riječi koju je izgovorio poslije Pekinga moglo se vidjeti koliko je osjećao nemoć: "Nema jednog konkretnog odgovora. Jednostavno, to je Novak. Teško je probiti njegovu odbranu, teško je protiv njega osvajati poene asovima, sve vraća, a u nekom trenutku može i sam da napadne. Ponekad počne ta igra mačke i miša, u kojoj se smjenjuju dijagonale i udarci po paraleli, pa moraš da odigraš 40 udaraca bez greške i da pritom osvojiš poen tim 40. udarcem. To nije uvijek lako", rekao je Medvedev i dodao:

"Bio je to fizički težak meč. Bio je veoma dobro fizički pripremljen i nije popuštao. U neku ruku, bilo je fizički neprijatno igrati takav meč. Da, bilo je lijepo igrati tenis na tako visokom nivou, ali slikovito rečeno, uvijek je prijatno kada protivnik griješi, a ti osvajaš poene".