Aleksandar Rakić, srpski MMA borac, prelazi u Next Wrestling League nakon uspješne UFC karijere.

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Srpski MMA borac Aleksandar Rakić, jedan od najboljih takmičara sa naših prostora, odlučio je da stavi po strani profesionalnu karijeru u kojoj ima ugovor sa organizacijom UFC i da se posveti novom sportu! Ova vijest prilično je neočekivana, imajući u vidu da je Rakić pobijedio na svom posljednjem meču, pred domaćom publikom u Beogradu.

Po zvanično objavljenim informacijama, Aleksandar Rakić će nastupati u "hibridnoj" rvačkoj promociji NWL (Next Wrestling League). Ostaje da se vidi kako će ovaj potez u karijeri uticati na UFC karijeru srpskog borca.

Vidi opis Aleksandar Rakić napušta MMA? Pobijedio u Beogradu, pa promijenio sport Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

"Udarna vijest: Raketa sletjela u NWL! Aleksandar Rakić zvanično je postao dio organizacije Next Wrestling League. UFC elita. Godinama među najboljim borcima svijeta u poluteškoj kategoriji. Jedna od najvećih zvijezda borilačkih sportova koje je Beč ikada iznjedrio – a od sada i na strunjači NWL! Snaga. Preciznost. Svjetska klasa. Sada će Raketa pokazati šta umije u čistom rvanju", navodi se u objavi ove organizacije.

Rakić će u novom sportu imati priliku da se takmiči po jasno definisanim pravilima, a borbu možete da riješite u svoju korist na više načina. Tu je automatska pobjeda ukoliko rivala oborite na oba ramena, pobjeda razlikom od 12 poena ili diskvalifikacija protivnika zbog tri opomene. Meč se sastoji iz tri runde po tri minuta, uz pola minute pauze između svake od njih. Postoje i produžeci, ukoliko pobjednik nije odlučen.

Ostaje da se vidi šta nam je ova organizacija pripremila za budućnost i ko bi to mogao da bude prvi rival Aleksandra Rakića u njegovoj novoj karijeri. Treba imati u vidu da je srpski borac u prethodnom periodu malo "lutao" u MMA, tražio se nakon povreda i mijenjao kategoriju kako bi sebi popravio šansu da pobjeđuje u kontinuitetu.