Aleksander Zverev je u polufinalu Šangaja završio učešće, a od njega je bolji bio Alehandro Davidovič Fokina

Izvor: Hughes Graham/CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Trenutno drugi teniser svijeta Aleksandar Zverev je završio učešće na mastersu u Šangaju u polufinalu, pošto je poslije velike borbe izgubio od Alehandra Davidoviča Fokine rezultatom 5:7, 6:4, 6:3. Nemački teniserje imao prednost poslije prvog seta, ali nije uspio da privede meč kraju i izbori plasman u finale.

Davidovič Fokina, 26. igrač svijeta, pokazao je da može da se nosi sa jednim od najboljih tenisera današnjice. Španac je izgubio prvi set rezultatom 5:7, ali je u nastavku podigao nivo igre, napravio preokret i poslije nešto više od dva sata borbe obezbijedio mjesto u finalu.

Zverev je u završnici drugog seta imao priliku da dodatno zakomplikuje posao protivniku, ali je popustio na svom servisu u 10. gemu, što je Davidovič Fokina iskoristio da izjednači na 1:1 u setovima. U odlučujućem dijelu meča njemački teniser nije uspio da pronađe odgovor na igru raspoloženog Španca, koji je ključnu prednost stekao brejkom.

Ipak, put do pobjede nije bio sasvim jednostavan. Davidovič Fokina imao je priliku da ranije završi posao, pošto je u osmom gemu trećeg seta stigao do dvije meč lopte na servis rivala, ali ih nije iskoristio. To ga, međutim, nije zaustavilo - ubrzo je priveo meč kraju i priredio iznenađenje eliminisavši drugog nosioca turnira.

Zverev je tako ostao bez prilike da se bori za titulu u Šangaju, dok će Davidovič Fokina u finalu čekati boljeg iz drugog polufinala, u kojem se sastaju Španac Rafael Hodar i Rus Danil Medvedev. Finale je zakazano za nedelju od 10.30. Pobedniku će pripasti 1.511.380 dolara, dok će poraženi finalista zaraditi 612.340 dolara.

Šta poraz Zvereva znači za Đokovića?

Vidi opis Senzacija u Šangaju: Zverev izgubio u polufinalu, Đoković ima novi razlog za brigu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Najbolji teniser svijeta, za razliku od minule sezone, kad je vrlo brzo izborio plasman na Završni masters, ovog puta to nije uradio. Sad pomno prati dešavanja i rezultate rivala, a poraz Zvereva nikako ne odgovara Novaku Đokoviću. Iako je Fokina trenutno 15. u trci za Završni masters i nema mnogo izgleda da će uspjeti da se plasira u Torino, eventualna pobjeda u finalu Šangaja donijela bi mu 2.880 bodova, što je svega 210 manje u odnosu na Srbina.

Novak Đoković je trenutno na 11. mjestu sa 3.090 bodova, a iza njega se nalazi Rafael Hodar sa 2.984. U slučaju da Španac pobijedi Medvedeva, imaće više poena od najboljeg svih vremena, odnosno 3.234, dok bi mu eventualno slavlje u finalu obezbijedilo 3.584.