Turnir Šest kraljeva u Rijadu odložen je zbog bezbjednosti, a novi datum je od 27. do 30. decembra. Saznajte više o ovom spektaklu.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Popularni turnir na kojem su igrali samo odabrani - neće se održati. Riječ je o turniru Šest kraljeva u Rijadu, koji ovog oktobra zasigurno neće prirediti spektakl. Razlog je bezbjednost.

Turnir u Rijadu trebalo je da bude na programu od 21. do 24. oktobra, ali će prema posljednjim informacijama biti održan u periodu od 27. do 30. decembra. Nakon procjene organizacionih i logističkih izazova povezanih sa održavanjem turnira, kao i njihovog mogućeg uticaja na kvalitet iskustva publike, donijeta je odluka da se manifestacija odloži.

Iz organizacije turnira Šest kraljeva zahvalili su se igračima, partnerima i ljubiteljima tenisa iz Saudijske Arabije i inostranstva na interesovanju. Ponovo su istakli svoju posvećenost organizaciji vrhunskih sportskih događaja koji ispunjavaju očekivanja publike, uz potvrdu da pripreme za održavanje turnira u novom terminu nastavljaju sa ciljem da događaj pruži očekivano iskustvo.

Naravno, u predstojećem periodu sve će zavisiti od geopolitičke situacije u regionu. Turnir se održava posljednje tri godine, a Janik Siner je dva puta zaredom bio šampion. Međutim, kako se Italijan sada oporavlja od povrede, još ranije je bilo jasno da neće biti u prilici da odbrani titulu na turniru koji ima nevjerovatan nagradni fond.

Plan je bio da Lerner Tijen bude zamjena najboljem igraču svijeta, ali Amerikanac neće imati priliku da okuša sreću. Ujedno, plan je bio da najveće zvijezde turnira budu Novak Đoković i Karlos Alkaraz. Trebalo je da turniru prisustvuju i Aleksander Zverev, Tejlor Fric i Australijanac Aleks de Minor.

Šta je turnir Šest kraljeva?

Turnir Šest kraljeva u Rijadu predstavlja egzibicioni spektakl, stvoren sa jasnim ciljem da u Saudijsku Arabiju privuče najveća imena svjetskog tenisa. Iako turnir ne nosi bodove za zvaničnu ATP listu niti ulazi u zvaničnu statistiku međusobnih duela, format sa šest vodećih igrača planete garantuje mečeve najvišeg nivoa.

Pored takmičarskog prestiža, ovaj događaj slavi i tenisku tradiciju i ključne aktere modernog sporta, pružajući navijačima vrhunsku produkciju i jedinstven scenski vizuelni ugođaj.

Ono po čemu se ovaj turnir primarno izdvaja jeste njegov finansijski fond bez presedana, koji prevazilazi nagradne fondove čak i sa najvećih grend slem turnira. Ukupan budžet turnira iznosi oko 13,5 miliona dolara, pri čemu svaki od šest učesnika dobija zagarantovani honorar od čak 1,5 miliona dolara samo za pojavljivanje na terenu.

Šampionu turnira pripada fantastična glavna nagrada od 6 miliona dolara, što je najviši pojedinačni ček za pobjednika u cjelokupnoj istoriji tenisa i skoro dvostruko više od iznosa koji se dobija osvajanjem Vimbldona ili Otvorenog prvenstva Amerike.

(MONDO)