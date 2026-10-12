Francuski teniser Artur Fils progovorio je velikom problemu na ATP turu.

Izvor: Profimedia/Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia/Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst

Italijanski teniser Janik Siner ranije je završio je sezonu zbog povrede koljena, koja ga muči još od Vimbldona, gdje je i odigrao posljednji meč. On je osvojio peti grend slem u karijeri, a potom je počela njegova agonija. Morao je da propusti cijelu američku i kinesku turneju, da bi na kraju objavio da se neće vraćati na teren do kraja 2026. godine.

Mlada teniska nada u sponu Artur Fils, vidi jedan jako čudan trend u posljednje vrijeme. Učenik Gorana Ivaniševića se pita: Zašto se povređuju samo mladi igrači?

"Tenis je veoma zahtjevan sport. Putujemo svake nedjelje, igramo svake nedjelje u različitim uslovima i vremenskim zonama, a sve je to veoma, veoma intenzivno. Dakle, da, raspored je veoma gust, zaista veoma naporan", kaže Francuz i dodaje:

"Kao posljedica toga, naravno, dolazi do brojnih povreda. I to je na neki način čudno, jer se uglavnom povređuju mlađi igrači. Sada to vidimo na primjeru Janika kojem želim što brži i bolji oporavak, kao i kod Karlosa, mene samog i Džeka Drejpera. Mnogi mladi teniseri se povređuju i zaista je teško igrati toliki broj turnira, kao što je to činio Janik, a pritom ostati zdrav."

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Siner je ove godine doveo svoje tijelo do krajnjih granica izdržljivosti, ostvario je nevjerovatan niz na Mastersima gdje je vezao pet titula - u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu i Rimu, međutim, tijelo nije moglo da izdrži, pa je ostatak sezone morao da propusti zbog povrede.

Fils je samo još jedna u nizu igrača koji se žali na nemilosrdan ATP raspored, ali nikako da se uradi nešto po tom pitanju. Novak Đoković je istupio iz organizacije koju je sam osnovao - sa ovim problemom kao jednim od povoda, ali, kako nije bilo složnosti, digao je ruke od svega.

Prijetile su najveće zvijezde bojkotom grend slem turnira, ali kako su novčane nagrade u posljednje vrijeme poprilično uvećane, tako su utihnule i njihove žalbe...

(MONDO)