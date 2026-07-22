Alisa Oktjabreva, juniorska šampionka Rolan Garosa, odlučila je da se takmiči pod zastavom Češke, distancirajući se od Rusije.

Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia

Talentovana teniserka Alisa Oktjabreva (17) odlučila je da se odrekne Rusije i ubuduće će se takmičiti pod zastavom Češke. Iako je rođena u Moskvi, Oktjabreva se odavno distancirala od Rusije, ali se do sada takmičila pod njenom zastavom - odnosno bez nje jer je zbog sukoba u Ukrajini već dugo učinak ruskih sportista propraćen bez državnih obilježja.

Koliko je Oktajbreva talentovana najbolje govori činjenica da je ovogodišnja juniorska šampionka Rolan Garosa, posle čega je ipak presudila njena želja da ubuduće igra pod zastavom Češke - države u kojoj inače i živi.

Ko je Alisa Oktjabreva?

Vidi opis Šampionka Rolan Garosa se odrekla Rusije: "Za mene to nikad nije bio dom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Wu Huiwo / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Schreyer / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Njeni roditelji preselili su se u Prag još kada je imala godinu dana, a sa četiri je počela da trenira tenis. Takođe, pohađala je školu u Pragu i razumljiva je njena odluka da izabere češke boje, umjesto ruskih, za razliku od nekih drugih njenih koleginica koje su se pod pritiskom odrekle domovine.

"Da budem iskrena, ja sebe smatram Čehinjom. Imam problem sa ruskim. U Pragu u školi, sa prijateljima, sa trenerima, sve je na češkom. Za mene je Prag dom", rekla je Oktjabreva.

"Kada kažem da se vraćam kući, tu mislim na Prag. U Rusiji sam bila samo jednom u životu, za Božićni kup do 14 godina", dodala je teniserka koja će 26. jula postati punoljetna, a od koje se mnogo očekuje u budućnosti, pa i da Češkoj donosi titule na grend slemovima.

Inače, do sada Alisa Oktjabreva ima pet ITF titula, od čega su četiri na šljaci, a jedna na tvrdoj podlozi.