Jedna od najboljih srpskih teniserki Ana Ivanović otkrila je sa kakvim problemima se mučila tokom karijere

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Srpska teniserka Ana Ivanović (38) godinama je bila u svjetskom vrhu. Nekad prva teniserka sveta gotovo deceniju kasnije otkrila je kroz kakve probleme je prolazila dok je nizala uspjehe. Zbog čega joj tenis ne nedostaje i kako se izborila sa napadima panike, koji su bivali sve češći na zalasku karijere.

"Prvih nekoliko godina od odlaska u penziju nisam željela reket da uzmem. Nije mi nedostajao tenis, volim da gledam mečeve, ali mi momenat takmičenja nije nedostajao, možda baš zbog toga što sam u stvari jako puno vremena provodila u borbi protiv sebe, što sam u centru pažnje", započela je Ana Ivanović u emisiji (Ne)uspjeh prvaka, kod Slavena Bilića.

Pokušala je Ana Ivanović da objasni u kakvoj se poziciji nalazila poslednjih godina karijere. Srpska teniserka nije krila problem: "Poslednjih godina sam imala jako velike napade panike kad sam izlazila na teren. O tome nikad nisam pričala, ali sam imala jako velike napade panike", rekla je srpska teniserka, koja se suzdržala da zadrži suze u emisiji posle priznanja.

"Kažu: 'Šta se dešava? Padne usred meča', a u stvari te okine ta panika i više ne mogu. Napadne me strah, sjutra moram ponovo da izađem i da igram pred ljudima. Nevjerovatno", rekla je Ana Ivanović i na kraju zaključila: "Tako da mi tenis nije nedostajao".