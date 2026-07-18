Vozač Formule 1 Luis Hamilton gadno je oštetio svoj Ferari pred kvalifikacije za Veliku nagradu Belgije

Izvor: Screenshot/Twitter/@GazzettaFerrari

Luis Hamilton (41) napravio je veliku grešku pred kvalifikacije za Veliku nagradu Belgije i ozbiljno zakomplikovao posao Ferariju. Britanac je u završnici posljednjeg slobodnog treninga izgubio kontrolu nad bolidom na stazi Spa-Frankoršamp, udario u zaštitnu ogradu i izazvao velika oštećenja na zadnjem dijelu automobila. Najpre od velike prašine kamere nisu jasno pokazale silinu udarca, ali iz drugog ugla je već bilo jasno da oštećenja nisu zanemarljiva.

U incidentu su stradali zadnje desno vješanje i zadnje krilo, pa je Hamiltonov bolid nakratko ostao na stazi. Sedmostruki svjetski šampion pokušao je da se vrati do boksa, ali je ubrzo postalo jasno da to neće biti moguće, zbog čega je morao da parkira automobil pored staze. Iako nije bio povrijeđen, Hamilton nije krio razočaranje zbog greške. Putem timskog radija odmah se izvinio svom trkačkom inženjeru Karlu Santiju.

"Uništio sam bolid, druže. Izvini", poručio je Hamilton, dok je iz boksa stigao kratak odgovor: "Nema veze."

Ipak, mehaničare Ferarija čekao je ogroman posao. Bolid je najprije morao da bude uklonjen sa staze, a zatim vraćen u garažu, dok je vrijeme neumoljivo isticalo. Do početka kvalifikacija ostalo je manje od dva i po sata, pa je italijanski tim ušao u trku s vremenom kako bi osposobio automobil.

Pogledajte kako je izgledao udarac Hamiltonovog Ferarija:

THE MOMENT LEWIS HAMILTON HIT THE WALL!#BelgianGPpic.twitter.com/kfsPtT6SCG — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari)July 18, 2026

Čak i ukoliko Ferari uspije da pripremi bolid na vreme, postoji mogućnost da podešavanja neće biti idealna, što bi Hamiltonu moglo znatno da oteža kvalifikacije i ostavi ga daleko od pozicija koje bi mogao da napadne bez ovog incidenta.

Za razliku od Britanca, Kimi Antoneli imao je gotovo savršen trening. Mladi Italijan bio je najbrži i na trećem slobodnom treningu, baš kao i dan ranije, pa u kvalifikacije ulazi kao jedan od glavnih favorita za pol-poziciju. Njegov timski kolega Džordž Rasel moraće da pronađe dodatnu brzinu ukoliko želi da ga ugrozi. Među najbržima tokom sva tri treninga bio je i Maks Ferstapen. Red Bul je u Belgiji skinuo zadnje krilo koje je izazivalo zabrinutost zbog bezbednosti nakon udesa u Silverstonu, ali ta promjena očigledno nije negativno uticala na performanse aktuelnog šampiona.

Dobar tempo pokazao je i Lando Noris, ali Britanac neće biti u konkurenciji za sam vrh, pošto će zbog ugradnje novih elektronskih komponenti motora dobiti kaznu od deset mjesta na startu trke. Tim Meklarena već je potvrdio da je prekoračena dozvoljena godišnja kvota, zbog čega je kazna bila neizbježna.