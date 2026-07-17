Karlos Alkaraz je tokom odmora uslikan sa jednom djevojkom, a španski mediji su navodno pronašli o kome je riječ i da se zove Klaudija Kanals...

Izvor: Instagram/claudiacanals/D. Canales Carvajal / Alamy / Profimedia

Karlos Alkaraz je svoj privatni život uvijek pokušavao da sakrije od očiju javnosti. Za razliku od Janika Sinera čije fotografije su se često pojavljivale kada je bio u vezi sa Anom Kalinskajom i sada kada je sa Lajlom Hasanović, Španac takve slike nije imao. Sve do sada.

Trenutno se oporavlja od povrede, odmara i paparaci su ga uhvatili na jahti u društvu jedne djevojke. Odmah su krenule spekulacije oko toga sa kim je u vezi, ko je djevojka i koliko dugo su zajedno. Da li je djevojka ili ne, nije potvrđeno, ali su tamošnji mediji već krenuli da istražuju.

Tako je popularna teniska stranica "Spill the tea" otkrila da je u pitanju djevojka koja se zove Klaudija Kanals. Opet, sve to treba uzeti sa dozom rezerve, ali oni tvrde da je to njegova djevojka koja trenutno ima i agenciju za medije.

Što se Klaudije tiče, o njoj trenutno nema previše informacija, rođena je u Barseloni i navodno je vlasnica jedne medijske agencije. Mnogi su je pomiješali sa Klaudijom Kačon koja je bila u rijalitiju "Ostrvo iskušenja" 2021. godine, ali se ne radi o istoj osobi.

Carlos Alcaraz spotted with a girl as he heals from Wrist Injury !!!pic.twitter.com/tv2KFbNtk2 — SK (@Djoko_UTD)July 15, 2026

Da li je Karlosova izabranica Klaudija ili ne, vjerovatno će biti poznato u bliskoj budućnosti, to su najnoviji teniski tračevi.

Kad se Alkaraz vraća na teren?

Karlos Alkaraz se trenutno oporavlja od povrede zgloba i očekuje se da će se relativno brzo da se vrati na teren. Nije igrao ni na Rolan Garosu, ni na Vimbldonu, a povukao se i sa predstojećeg turnira u Montrealu.

Međutim, prema najnovijim informacijama očekuje se da će, ako posljednji lekarski pregledi prođu dobro, da igra na turniru u Sinsinatiju (od 13. do 23. avgusta) i da će to da bude priprema za US open.