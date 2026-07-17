Karlos Alkaraz je tokom odmora uslikan sa jednom djevojkom, a španski mediji su navodno pronašli o kome je riječ i da se zove Klaudija Kanals...
Karlos Alkaraz je svoj privatni život uvijek pokušavao da sakrije od očiju javnosti. Za razliku od Janika Sinera čije fotografije su se često pojavljivale kada je bio u vezi sa Anom Kalinskajom i sada kada je sa Lajlom Hasanović, Španac takve slike nije imao. Sve do sada.
Trenutno se oporavlja od povrede, odmara i paparaci su ga uhvatili na jahti u društvu jedne djevojke. Odmah su krenule spekulacije oko toga sa kim je u vezi, ko je djevojka i koliko dugo su zajedno. Da li je djevojka ili ne, nije potvrđeno, ali su tamošnji mediji već krenuli da istražuju.
Da li je ovo djevojka Karlosa Alkaraza? Isplivale su i fotke, pogledajte kako izgleda Klaudija
Tako je popularna teniska stranica "Spill the tea" otkrila da je u pitanju djevojka koja se zove Klaudija Kanals. Opet, sve to treba uzeti sa dozom rezerve, ali oni tvrde da je to njegova djevojka koja trenutno ima i agenciju za medije.
Što se Klaudije tiče, o njoj trenutno nema previše informacija, rođena je u Barseloni i navodno je vlasnica jedne medijske agencije. Mnogi su je pomiješali sa Klaudijom Kačon koja je bila u rijalitiju "Ostrvo iskušenja" 2021. godine, ali se ne radi o istoj osobi.
Carlos Alcaraz spotted with a girl as he heals from Wrist Injury !!!pic.twitter.com/tv2KFbNtk2— SK (@Djoko_UTD)July 15, 2026
Da li je Karlosova izabranica Klaudija ili ne, vjerovatno će biti poznato u bliskoj budućnosti, to su najnoviji teniski tračevi.
Kad se Alkaraz vraća na teren?
Karlos Alkaraz se trenutno oporavlja od povrede zgloba i očekuje se da će se relativno brzo da se vrati na teren. Nije igrao ni na Rolan Garosu, ni na Vimbldonu, a povukao se i sa predstojećeg turnira u Montrealu.
Međutim, prema najnovijim informacijama očekuje se da će, ako posljednji lekarski pregledi prođu dobro, da igra na turniru u Sinsinatiju (od 13. do 23. avgusta) i da će to da bude priprema za US open.