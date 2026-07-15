Ruskinja Marija Šarapova je vječita inspiracija Novaka Đokovića.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odazvao se pozivu velikog prijatelja Ivana Dodiga i prisustvovao otvaranju teniskih terena u Međugorju. Samo nekoliko dana nakon iscrpljujućeg Vimbldona i teškog poraza od Janika Sinera, srpski as je još jednom pokazao koliko je posvećen tenisu. Usput je napravio pravio šou na terenu...

Nole se šalio, đuskao i podsjetio na dane kada su imitacije bile njegov zaštitni znak. Ponovio je najpoznatijiu imitaciju Marije Šarapove i oduševio sve prisutne na stadionu.

Odnos sa Marijom Šarapovom

Novak je tokom karijere izgradio prijateljski odnos sa Marijom Šarapovom koja nije ostala imuna na njegov šarm. Prije nekoliko godina je ispričala jednu anegdotu i otkrila kako je dobila neočekivan poziv na večeru od Srbina.

"Čini mi se da smo igrali mješoviti dubl jedno protiv drugog na egzibicionom meču u Indian Velsu. Sjećaš li se toga", započela je Marija Šarapova priču sa Novakom Đokovićem još 2020.

"Rekao si da - ako ti pobijediš, ja moram da platim večeru. Tad sam pomislila: 'Dobro, svejedno, ko je ovaj klinac?' I pobijedio si. I rekao si: 'Večeras idemo na večeru. Idemo u japanski restoran.' Samo sam rekla: 'Ozbiljno? Ti i ja idemo večeras na večeru?'"

When Djokovic asked Sharapova out on a date.



Maria: “You told me if you win I’d have to pay dinner. I’m like, ‘Who is this kid?’ And you won. And you said, ‘We’re having dinner tonight.’ And we did.”



Novak: “Yes, that’s what happened. ”pic.twitter.com/eMmm95ekMb — Danny (@DjokovicFan_)April 4, 2026

Nastavila je Šarapova kroz smijeh da se prisjeća događaja: "I tako smo i uradili, otišli smo na večeru. Bilo je baš smiješno, jer si izvukao, koliko se sjećam, stari Kodak fotoaparat i zamolio konobara da nas fotografiše. Onda sam pomislila: 'Upravo sam se prodala'", ispričala je.

Novak je nastavio u istom ritmu, pa je dodao: "Marija govori istinu".

Ipak, morala je Ruskinja da prekine Novaka, pa se našalila: "Da li je to bio fanovski trenutak", zapitala se Marija, ali se Novak samo nasmijao.