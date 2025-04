Huan Martin del Potro se otvoreno ponudio da bude trener Novaka Đokovića, tako da Srbin ima izbor ukoliko ne dođe do nastavka saradnje sa Endijem Marejem.

Huan Martin del Potro se divi Novaku Đokoviću i smatra ga jednim od svojih najbližih prijatelja. Uostalom, odluka da baš njega pozove na svoj oproštajni meč i da sa njim podijeli taj trenutak za kraj svoje karijere sve govori. Sada je još jednom javno pričao o Srbinu, čak se ponudio i da mu postane trener ako za to nekada bude potrebe.

Pitali su Argentinca da li uopšte razmatra o tome da pređe u ulogu trenera. "Da biste postali trener morate da se posvetite 100 odsto, da putujete širom svijeta na turnire, ja sam to radio 20 godina i umoran sam od toga. Međutim, ako me Novak pita da radim sa njim, onda bi me to učinilo veoma srećnim. Ne bih mogao da ga odbijem, ali mislim da se to neće desiti. Vrata nisu potpuno zatvorena, ali mislim da će moje vrijeme u ulozi trenera da dođe tek kasnije", rekao je Del Potro koji je bio u Novakovoj loži na turniru u Majamiju, sjedio je baš iza Mareja.

Saradnja između Đokovića i Mareja je, bar za sada, dogovorena za Rolan Garos, a postoji šansa da bude produžena i za Vimbldon, dok nije poznato šta će biti sa ostatkom sezone. Ako kojim slučajem čuveni britanski teniser ne bude mogao da nastavi, eto idealne prilike da Nole u svoj stručni štab pozove Delpa.

"Dokle god igra, Đoković je najbolji"

Navija Huan Martin za srpskog asa u nastavku sezone, volio bi da ga vidi sa grend slem peharom u ruci. Prvu narednu priliku za to Nole će imati na Rolan Garosu u Parizu. "Mislim da je za njega osvajanje grend slema nešto lično. Može da osvoji još slemova. U smislu tenisa, on je najbolji, ima mnogo iskustva. Ako je u dobroj fizičkoj kondiciji, može da se nosi sa svim tim i da uspije. Bilo bi sjajno za tenis ako bi osvojio još jedan slem posle dugo vremena, kao što je bio slučaj sa Olimpijskim igrama u Parizu."

Nema dilemu ko je najbolji teniser ikada, a ni ko je najbolji među aktivnim igračima, bez obzira na to šta kaže rang-lista. "Dokle god se aktivno bavi tenisom, Novak je najbolji."

"Kad su mi rekli da igram protiv Novaka..."

Prisjetio se Del Potro dešavanja sa Olimpijskih igara u Rio de Žaneiru 2016. godine kada je u prvom kolu izbacio Đokovića (7:6, 7:6). "Momenat kada su mi rekli da ću igrati protiv Novaka je bio užasan. Bio je prvi teniser svijeta u tom momentu, bio sam tužan, razočaran, mislio sam da je Rio sjajna prilika za mene i znao sam da je skoro nemoguće dobiti Đokovića u prvom meču", ispričao je Đoković.

Onda se sve promijenilo, pošto je u Brazilu osvojio srebro, poražen je u finalu od Mareja, a onda u Londonu bronzu i u meču za treće mjesto je savladao baš Đokovića, dok je u polufinalu izgubio od Federera. "Brazilci su u Riju bili na Noletovoj strani, mnogo ga vole, naravno tu su bili i moji Argentinci. Meč je bio na toliko visokom nivou i toliko emotivno težak, da su Brazilci počeli mene da podržavaju kada sam pobijedio Đokovića. Povezali smo se, stvorili smo jaku vezu i to osjećam i sada kada odem u Brazil. Tih nekoliko nedelja u Riju bilo je jedan od mojih najljepših perioda u karijeri. Tokom dva učešća na Olimpijskim igrama igrao sam protiv Rafe, Endija, Novaka i Rodžera, najbolji od najboljih. Znate koliko je teško osvojiti medalju, zamislite kako je tek kada morate da igrate sa njima, dupla nemoguća misija, a ja sam u tome uspio. Igre su posebne za svakog sportistu, postoji poseban duh, ljubav prema sportu, nešto što samo tu možeš da osjetiš."

"Tenis se mnogo promenio"

Dao je Del Potro i svoje viđenje današnjeg tenisa i razlike između onoga kada je on bio na terenu i sada. "Današnji tenis se promijenio, ima dosta snage, posebno sa servisima i forhendom. Žoao Fonseka je veoma mlad, ima još mnogo vremena za njega, važno je da napreduje na rang listi i da igra na grend slemovima. Sviđa mi se što dosta koristi servis i forhend, ima sličnu strategiju kao ja, ali su mečevi u današnje vrijeme veoma intenzivni i mora fizički da bude spreman skoro do perfekcije. Sviđa mi se što ima veliku želju za napretkom."

Volio bi da ga vidi u top10, posebno pošto sada svi imaju mnogo veće šanse da tako nešto urade. "Teško je ući među najboljih 10, ali sada kada nema 'velike trojke', ni Mareja i Vavrinke, sve se mijenja, što je velika šansa za sve ostale. Ranije je tu bilo samo šest mjesta za ostale, jer ste znali da je nemoguće preteći njih četvoricu, sada je sve otvorenije", zaključio je Del Potro.