Srpski teniser Novak Đoković platio je čitav put jednoj devojci koja živi u Srbiji, a koja je žarko želela da vidi oproštaj Del Potra. U pitanju je Silvina, inače Argentinka.

Srpski teniser Novak Đoković došao je u Argentinu na oproštaj svog rivala i prijatelja Huana Martina del Potra i potrudio se da sve protekne na najbolji mogući način. Videli smo kako je Đoković zaplakao nakon poslednjeg poena, kakav je dirljiv govor održao za Delpa, dok je takođe činio i "male gestove" za koje nije hteo da se znaju.

Kada već Đoković nije hteo da to ispriča, onda je Huan Martin del Potro "uskočio" umesto njega. Prekinuo je intervju koji su imali na poznatom striming kanalu "Olga" u Argentini kako bi ispričao da je Nole platio ceo put u Argentinu jednoj navijačici...

U pitanju je Silvina, Argentinka koja godinama živi u Srbiji, a koja je želela da ode i gleda uživo oproštajni meč nacionalnog heroja Del Potra. Nije imala novca za putovanje u domovinu, a kada je Đoković čuo za to, javio joj se i ispunio joj želju. I nije hteo reč da kaže o tome, ali nije mogao da zaustavi Delpa.

"On vam to neće reći, ali ako mi on dozvoli, ja hoću nešto da kažem", rekao je Del Potro i pogledao u pravcu Đokovića koji je u tom trenutku odmah shvatio šta sledi.

"Ima jedna Argentinka koja je otišla da živi u Srbiji pre dosta godina i koja je njegov fan još od prvog dana. Imao je priliku i da je upozna, a ona je želela da dođe ovde u Argentinu, na moj oproštaj. Imala je neki problem i nije mogla da dođe. Nole je ponovo uspeo da je kontaktira, pozvao je ponovo i platio sve i ona je prisustvovala meču. Došla je u Argentinu i uživala je u ovom našem duelu", zaključio je Del Potro.

O Novakovim gestovima treba više da se priča

Upravo o ovome je i španski novinar Hose Moron pisao nedavno, objašnjavjaući da se na Zapadu "crtala" pogrešna slika o našem Đokoviću, prosto jer se nikada njegove lepe strane nisu isticale u prvi plan.

"Donirao je milione evra za investicije u bonice u Srbiji. Pomagao je bolesnoj deci da imaju bolji pristup neophodnim resursima. Finansirao je karijere teniserima koji to nisu mogli da priušte sebi. Donirao je 200.000 evra koje je kao olimpijski šampion dobio od svoje države u humanitarne svrhe. I mnogo, mnogo drugih stvari koje ne staju u tvit. Stvari koje bi, da ih je neko drugi uradio, bile svuda u vestima. Ali naravno, pošto je to Novak, onda se to ne prodaje", naveo je Moron u svom tekstu.

