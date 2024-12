Srpski teniser Novak Đoković napravio šou u Argentini izjavom u emisiji.

Izvor: Twitter/olgaenvivo/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković gostovao je prethodnih dana u Argentini povodom oproštajnog meča Huana Martina del Potra i tom prilikom dao je nekoliko intervjua. Ispoštovao je želju svog domaćina, promovisao je događaj gdje god je stigao, tako da je bio u više emisija i očekivano napravio je šou.

Tako je posle razgovora sa Argentinkom srpskog porekla, Đoković bio dio i jedne opuštenije emisije u kojoj je imao vrlo neobičan zadatak: da na osnovu "stenjanja" na terenu identifikuje o kojim se teniserima radi.

Kada je pušten prvi snimak, ni Đoković ni Del Potro nisu imali nikakvu dilemu, odmah su prepoznali da je to Rafael Nadal, pošto su njegovi glasni urlici tokom dugačkih poena vrlo karakteristični. Međutim, već na drugom "stenjanju" se zbunio Đoković. Brzo je njegov rival Del Potro identifikovao da je to upravo Nole, a onda je to shvatio i srpski teniser. Nije prvo prepoznao samog sebe, da bi potom "bacio" i hit komentar.

"Ne, ovo nije moguće.... Šta je ovo? Ne igram tenis ovde. Ovo je snimak iz moje kuće", smijao se iz srca Novak Đoković, svjestan šta je rekao.

Djokovic y Del Potro? Se jijean como vos, como yo, como tu primo.



Los verdaderos tipazos.pic.twitter.com/Q35coSb2Ic — OLGA (@olgaenvivo)December 4, 2024

Podsjetimo, Novak Đoković je zaplakao na oproštaju Huana Martina del Potra koji je njegov veliki rival i prijatelj, pošto dobro zna sa čim se sve borio veliki Argentinac. Zato i ne čudi što mu je na kraju, po ispraćaju iz Argentine, kazao da ne samo da je veliki sportista, nego i čovjek.

"Dragi Nole, nemam dovoljno riječi da vam se zahvalim za sve što ste učinili za mene od onog dana na večeri u Majamiju, kada ste prihvatili da budete dio mog oproštaja u Argentini, uprkos vašoj veoma komplikovanoj sezoni. Od tog trenutka do dana kada si napustio moju zemlju pokazao si velikodušnost koju nikada neću zaboraviti. Vječno sam zahvalan vama, Čarliju, Marku i cijelom vašem timu što ste bili dostupni u svakom detalji i za sve što je bilo potrebno. Razumio si situaciju u kojoj sam se našao i bio si najbolji partner, na terenu i van njega, da ostvarim oproštaj kakav nisam ni sanjao", napisao je Del Potro.

"Vaše prisustvo ne samo da je učinilo ovaj događaj nezaboravnim za mene i moju porodicu, već je prevazišlo tenis. Čitava zemlja je mogla da uživa i da bude uzbuđena zbog tebe, bilo je jasno da si najveći u istoriji ne samo u sportu već i u životu. Argentina vas voli, a mi smo večno zahvalni za predstavu, velikodušnost i povećenost koju ste dali da ovaj dan učinite savršenim".

"Osjećam da se iz svega ovoga rodilo nešto posebno: iskreno prijateljstvo koje će trajati zauvijek. Volim te mnogo, prijatelju. Hvala vam puno i vidimo se uskoro", zaključuje se u pismu.