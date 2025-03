Novak Đoković se zahvalio Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru jer su ga pobjeđivali kada je bio mlad teniser. Kako je ispričao Đoković, danas ne bi bio to što jeste da nije morao da se nosi sa njima.

Novak Đoković i u 38. godini igra vrhunski tenis, pa bez obzira na to što je odavno dokazao da je najveći svih vremena - i dalje je "gladan" i nastavlja da se takmiči. Zbog toga je u posebnoj kategoriji sportista zajedno sa Lionelom Mesijem, Lebronom Džejmsom i Kristijanom Ronaldom, o čemu je bio upitan u nedavnom intervjuu za RTCG.

Nakon konstatacije da su sva četvorica u zrelim godinama i da i dalje pokazuju da su najbolji na svijetu, Novak Đoković je dobio "zadatak" da nađe šta im je to zajedničko. I nije mu trebalo mnogo da se zamisli.

"Mentalitet, prevashodno. To je vezivno tkivo. Šampioni smo iz različitih sportova, svaki sport ima svoje pojedinosti i specifičnosti i u biomehaničkom smislu sigurno ima uporedivih stvari - pokreta - iako je svaki sport jedinstven. Kada je u pitanju mentalitet, mogu da vidim stvari koje nas vezuju. Igrom slučaja poznajem Kristijana Ronalda i Džejmsa, nešto bolje nego Mesija mada sam takođe i njega upoznao, tako da sam kroz razgovore, kao i zajedničke treninge, mogao da se uvjerim da mi imamo sličan pristup treninzima. I kada niko ne gleda, kada nema publike i kamera, tada se trenira intenzivno, ako ne i intenzivnije, nego kada ste pred očima javnosti. Impresivno je to kod njih, divim im se i poštujem", rekao je Novak Đoković.

Zašto se Đoković zahvalio Federeru i Nadalu?

U nastavku odgovora, Novak Đoković je rekao da ta istrajnost koju vidi kod Kristijana Ronalda, Džejmsa i Mesija motiviše i njega samog, vjeruje da je slučaj i obratno, dok je takođe podsjetio i na primjere svojih najvećih teniskih rivala - Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Baš njima se zahvalio što je stigao tamo gdje je danas.

"Ta istrajnost je ono što me motiviše kod njih i vjerujem da je i obratno. Sa Federerom i Nadalom, moja dva najveća istorijska rivala, to je takođe bio slučaj. Oni su me vukli. Zbog njih sam ja postao teniser koji sam danas i koji sam bio do sada. Zbog toga što su me pobjeđivali u ranim fazama moje karijere", rekao je Đoković i dopunio sopstveni odgovor.

"Morao sam da nađem način da se idzignem i da nađem način da ih pobijedim u najvažnijim mečevima. Kroz tu spoznaju i usavršavanje sam spoznao i samog sebe i da je nebo granica. Tako gledam i na sve velike sportiste iz drugih sportova".