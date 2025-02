Srđan Đoković pričao je o svom sinu Novaku Đokoviću i njegovom odlasku u penziju.

Novak Đoković u Indijan Velsu pokušaće da osvoji prvu titulu u novoj sezoni. Na Australijan openu ga je povreda spriječila da dođe do borbe za trofej, dok je na turniru u Kataru bilo vidno da je malo "zarđao" zbog pauze i te povrede. Sada slijedi novi turnir, a prije svega toga oglasio se njegov otac Srđan Đoković.

On je primio nagradu u Novakovo ime od Udruženja sportskih novinara Srbije i tu priliku je iskoristio da uputi neku vrstu i kritike medijima. Želi od novinara da kažu jednu stvar jasno i glasno. "Dobar dan ljudi. Ja sam Novakov otac i više sam nego srećan i zadovoljan što sam otac jednog takvog velikana koji je izrastao u najboljeg sportistu svijeta svih vremena. Nemojte da se plašite da kažete to, on je po svim pokazateljima to, najbolji sportista ikada. Slobodno to kažite", počeo je Srđan Đoković.

Nastavio je u istom dahu. "Oni koji vam ne daju da to kažete, nisu u pravu. Stasao je u najgore vrijeme, sankcija i bombardovanja, očajnog života, plata od nekoliko maraka, pozajmljivanja novca po 10-15 odsto na mjesečnom nivou. Ostao je ono što je bio sa šest godina. Znalo se od tada šta jede pije, kada spava, šta radi iz matematike, ništa nije bilo lako, ni slučajno. Sve te nedaće koje su se dešavale prebacio je u pozitivu."

"Ne smijem da kažem do kad će da igra"

Pričao je, što je i normalno, Srđan o superlativima o svom nasljedniku. Priznao je da ga je tjerao u penziju prošle godine, ali je dobio odgovor koji ga je natjerao da promijeni mišljenje. "Nevjerovatno je dijete. Ovaj, nije više dijete, sada puni 38 godina. Ja sam ga prošle godine molio da ostavi tenis, da se bavim nečim drugim. Rekao mi je 'pusti me tata da radim ono što volim, a to je tenis'. Čime god da se bude bavio u nastavku svog života, opet ćemo biti najbolji na svijetu."

Nije htio da stavi "rok trajanja", odnosno da kaže kada će Nole da ode u penziju. "On nije tamo neki Novak Đoković, već Novak Đoković koji je rođen u ovom gradu, u ovoj zemlji. Cijeni, voli, poštuje Srbiju i svoj narod, ali i sve ostale narode na svijetu. Živjeli, uživajte u Novaku još ovih ne znam koliko će igrati. Ne smijem više da kažem, da se ne naljuti na mene. Do kraja godine sigurno, vjerovatno će do kraja godine osvojiti još nešto", zaključio je Srđan Đoković.