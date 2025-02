Bivša australijska teniserka Rene Stabs udarila na Novaka Đokovića samo zbog jednog poraza u Dohi. Priziva mu skoru penziju.

Srpski teniser Novak Đoković traži još formu poslije povrede na Australijan openu i vidjeli smo da na turniru u Dohi nije djelovao potpuno spreman, međutim jasno je da samo "tempira" formu za važnije turnire. Ipak, ima i onih čim vide da Đoković doživi poraz, počinju da ga "šalju u penziju".

Traje to već nekoliko godina, međutim za razliku od svojih najvećih rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala, Đoković još uspijeva da se nosi sa daleko mlađima od sebe, tako da i dalje nema nagovještaja da će se povući. Svi koji pokušavaju da ga "gurnu" ka toj odluci, za sada samo mogu da ga motivišu da nastavi i dalje da igra. Sada je to pokušala bivša teniserka Rene Stabs koja je već postala poznata po negativnim izjavama o Đokoviću.

Govoreći poslije turnira u Dohi, Rene Stabs je istakla da se kod Đokovića vidi da "nije stari", tako da je poraz od Matea Beretinija za nju vrlo indikativan: "Novak je izgubio od Beretinija. Beretini je odigrao meč života. Pogađao je forhend vinere iz svih pozicija. Znam da je početkom ove godine imao problema sa nogom u Australiji, a na sve to - bori se sa povredama u poslednjih nekoliko godina. Novak se vratio bolje od većine, od bilo koga. Međutim, ovo (povrede prim. aut.) sada počinje da bude problem za njega, a ne to dobijanje mečeva".

Slavna australijska teniserka, inače nekada najbolja na svijetu u dublu, poredi Đokovića sa situacijom koju je i sama iskusila, ali nije svjesna da su potpuno drugačiji: "Onda kad ne igraš neko vrijeme, vratiš se stariji. Kad ideš i igraš meč, guraš sebe sve više, radiš malo više, malo više si nervozan, tijelo je napetije. I on se sve više muči", dodala je ona.

Šta je Rene Stabs pričala o Đokoviću?

U jednom podkastu, Rene Stabs je sa Kejtlin Tompson pričala da Đoković ima "sindrom žrtve kao svi Srbi", dok je takođe pričala i o tome da je "opsjednut rekordima" i željom da bude popularniji od Federera i Nadala.

"Đoković je veoma polarizovan na mnogo načina za mnoge ljude, ali i za mene, kao bivšeg profesionalca i nekoga ko je gledao ovu borbu zaista dugo. Samo se morate čuditi njegovoj sposobnosti da nikada ne odustane i on je neumoljiv. Mislim da su Rodžer i Rafa nametnuli tu želju da mnogo pobjeđuju, ali Novaku je to postalo opsesija i to se vidi. Želi da iznese brojke jer zna da neće biti popularan širom svijeta kao Rodžer i Rafa", poručila je Stabsova u ranijem intervjuu.