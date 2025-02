Kobi Brajant je uživao gledajući Luku Dončića, a Novak Đoković mu je bio veliki prijatelj kojem je mnogo pomogao.

Luka Dončić je stigao u tim Lejkersa početkom februara. Bio je dio zasigurno najvećeg trejda u bliskoj istoriji NBA lige, pa se ova tema i gotovo mjesec dana kasnije još uvijek spominje. U poslednje vrijeme vlasnica kluba Džini Bas (63) sve više u centru pažnje zbog izjava o tome kako je dovela veliku zvijezdu u svoj tim.

"Nekad pomislite da neke igrače iz lige nikada neće imati... Mislite da nemate nikakve šanse. Kada se takva prilika otvori... Nismo željeli da pomjerimo Entonija Dejvisa, tako da smo morali mnogo da se odreknemo da bismo dobili Luku", ispričala je Džini Bas u intervjuu kod Riča Elsena.

"Prije samog trejda bilo je jako važno da Rob Pelinka, generalni menadžer i ja to izvedemo u tajnosti, da ništa ne procuri. To bi moglo da bude veoma ometajući faktor, naročito kada pokušavate da se fokusirate na uspijeh te razmjene. Uspjeli smo da postignemo dogovor u kojem su obe strane bile zadovoljne", bila je jasna.

Povezanost sa Kobijem...

Bilo je jasno da je Luka Dončić više nego zadovoljan jer je u klubu u kojem je Kobi Brajant ostavio veliki trag. Pretpostavka je da su Jezeraši željeli da imaju novu zvijezdu, neku koja bi mogla da nastavi tradiciju Kobija, Lebrona...

Vlasnica Lejkersa ispričala je sjećanje na prerano preminulog košarkaša. Otkrila je i da je Kobi obožavao Luku Dončića, ali da je Slovenac najviše pažnje privukao kod njegove ćerke koja je obožavanja Dončićev stil igre.

Lakers Co-owner Jeanie Buss talks about Luka Dončić tradepic.twitter.com/h07Iiotm0T — Luka Updates (@LukaUpdates)February 26, 2025

"Kad se prisjetim, poslednji put sam Kobija vidjela živog otprilike mjesec dana prije nego što je preminuo. Tada je doveo ćerku Điđi na utakmicu Lejkersa da vidi Luku kako igra. Luka je bio njen omiljeni igrač. Sama činjenica da je Luka sada u našem timu znam koliko bi to usrećila Kobija i Điđi."

A, evo kako je Bas opisala njihov susret. "Kada sam ga prvi put srela rekla sam mu da će napisati svoje poglavlje u knjizi istorije Lejkersa - tako smo uzbuđeni što te imamo. A, onda je on rekao da zaista želi da je Kobi tamo. To je bio veoma važan odnos. Kobi ga je podržavao, vjerujem da osjeća to, bez obzira što Kobi nije tu", zaključila je.

I ne samo Dončić... Kobi je obožavao i Đokovića!

Još jedan vrhunski sportista imao je poseban odnos sa Kobijem. Riječ je o još jednom Balkancu, jednom od najboljih sportista ikada i ujedno jednom od najboljih tenisera na svijetu - Novaku Đokoviću. Jednom prilikom i sam olimpijski šampion iz Pariza ispričao je kako mu je bivši košarkaš Lejekrsa promijenio život.

Često se nakon smrti Mambe Đoković sjećao prijatelja. Jednom prilikom nosio je specijalno dizajniranu trenerku sa brojevima "8" i "24". Bilo je to nekoliko dana poslije pogibije košarkaša i njegove ćerke, Đoković je tada rekao: "Svi smo iznenađeni... Bio je jedan od najvećih sportista svih vremena, inspirisao je mene i mnoge druge širom svijeta. Imao sam sreće da imam poseban odnos sa njim deset godina, tako da kad god mi je bio potreban savjet ili podrška, bio je uz mene, bio je moj mentor i prijatelj".

A, kada je Đoković osvojio sviju 24. grend slem titulu, obukao je trenerku koja je bila asocijacija na Kobija. Tada je i objasnio kako mu je Mamba promijenila život: "Kobi mi je bio blizak prijatelj. Često smo pričali o njegovom mentalitetu. Kada je bio povrijeđen, pričao mi je o tom povratku, kako se vratiti na vrhunac. Bio je jedan od ljudi sa kojima sam često pričao o tome, bio je tu da mi pomogne. Pogodila me je njegova smrt, on je nosio dres sa brojem 24 i htio sam na simboličan način da mu se zahvalim", kazao je Novak Đoković tada.