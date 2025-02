Endi Marej je postavio ultimatum Novaku Đokoviću u pogledu rasporeda na turnirima u budućnosti, a malo je reći da ga je njegov odgovor zatekao.

Novak Đoković sve je iznenadio odlukom da angažuje Endija Mareja kao svog novog trenera. Zatekao je i Mareja koga je pozvao telefonom, postepeno ga "bario" i na kraju ga pitao da mu pomogne i bude njegov trener, s tim da je do sada s njim nastupio samo na jednom turniru - od ukupno tri odigrana.

S obzirom na to jedinom na kome su zajedno nastupili - Australijan openu - nije ostvaren cilj, pošto Novak Đoković nije stigao do trofeja, postavljalo se pitanje da li će nastaviti saradnju. Najavio je Nole razgovore posle Melburna, istakao je da će ipak raditi i u budućnosti, čini se najmanje do Vimbldona, dok je Marej istovremeno bio vrlo zahtjevan. Može da se kaže da je Noletu postavio "ultimatum", koji vjerovatno većina drugih tenisera ne bi ni razmotrila.

Ipak, Đoković je drugačiji od ostalih, fokus mu je na grend slemovima, tako da mu nije teško palo ni kada mu je Marej saopštio da bi volio da "bira" turnire na kojima će biti uz njega. Nole je to razumio, pošto je porodičan čovjek, kome nedostaje da vrijeme provodi sa najbližima posle 20 godina karijere.

Gdje je zapelo između Novaka i Mareja?

"Marej je vrlo zauzet kod kuće. Koliko ja znam, dugo im je trebalo da se dogovore oko rasporeda i gdje mogu da budu zajedno", ispričala je bivša teniserka Laura Robson na "Eurosportu" i dodala: "Endi, sigurno, nije želio duge periode koje će provoditi van kuće kada je prije samo nekoliko mjeseci otišao u penziju. Pretpostavljam da im je trebalo vremena da se dogovore, kao što su i njihovi agenti morali".

"Pozitivna stvar je da Marej stvarno želi da bude uz Novaka, vidjeli smo u Australiji koliko je uzbuđen zbog mogućnosti da opet bude na terenu, da počne da se brine o taktičkim stvarima... Mogli ste i da vidite koliko mu je stalo da Novak pobijedi, tako da je sjajno za tenis što nastavljaju saradnju", dodala je Laura Robson svoje informacije "iz prve ruke".

Šta je Novak rekao o saradnji s Marejem?

Govoreći u Dohi, Novak Đoković se dotakao "ultimatuma" koji je postavio Endi Marej. Prihvatio je njegove uslove i odlučio je da produže ugovor do daljeg.

"Izrazio sam želju da nastavimo saradnju i drago mi je što je pristao na to. U pitanju je ugovor do daljeg, nastavićemo da radimo, tako da je dogovor da ćemo najvjerovatnije prvo zajedno u SAD (Indijan Vels i Majami, prim. aut.), a zatim i neke turnire na zemlji. Vidjećemo šta će se desiti posle toga", dodao je Nole.

Šta je Marej rekao o Novaku?

Iako je Marej rekao da bi radije trenirao Federera nego Đokovića, objasnio je koliko je to zapravo težak posao i da je u jednom trenutku mislio da mu nije dorastao.

"Mislim da slabo prenosim ono što mislim, sa tim sam uvijek imao problema, ali kada si dio tima - i ti treba da ga vodiš - jako je važno da komuniciraš sa ljudima i daš im jasne instrukcija. Tako da, mislim da sam uradio solidan posao, ali sam shvatio da je bio veoma težak posao", rekao je Marej i samog sebe kritikovao: "Isto je bilo i loših stvari. Previše sam vremena gledao u svojoj sobi razne video-snimke, previše sam analizirao mečeve, zbog čega sam bio umoran".

"Kako se turnir bližio kraju, tako sam radio bolji posao. Rekao sam i sebi da moram da odmorim, da odem u teretanu, da odem u šetnju, da odigram malo golf... Bilo je to dobro iskustvo za mene. Dosta sam naučio, ali da je bilo teško - bilo je. Nije na kraju šta si loše uradio, nego šta si dobro", objasnio je Škot.