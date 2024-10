Vaterpolisti Primorca savladali su Jug u Budvi 16:15.

Izvor: MN Press

U početku utakmice gosti su se bolje pokazali , imali su 1:0, potom poveli i 3:1. Uspio je Primorac da postigne još jedan gol do kraja prvog perioda i smanji na 3:2.

Na početku drugog dijela igre stigli su Kotorani do izjednačenja - 3:3. Nakon toga po gol na obje strane za 4:4, da bi gosti iz Dubrovika na 2.25 do kraja stigli do 5:4, a ubrzo i do dva gola prednosti - 6:4. U finišu dionice važan gol Sava Ćetkovića za 6:5 što je bio i rezultat prvog poluvremena.

Jug je već početkom treće dionice vratio dva gola prednosti - 7:5, sredinom ovog perioda došao i do maksimalnih plus tri (8:5) nakon što je siguran sa pet metara bio Rino Burić.

Izabranici Vjekoslava Paskovića se nisu predavali - vezali su dva gola preko Brguljana i Mršića i održali rezultatski priključak pred posljednjih osam minuta.

Jug je praktično iskoristio prva dva napada u posljednjoj dionici i opet stigao do tri gola prednosti - 10:7 i tada je djelovalo da će Primorac teško do bodova.

Uspio je naš predstavnik do kraja meča da izjednači na 12:12 i to na 26 sekudni do kraja golom Šušiašvilija i izbori peterce. Prije toga Primorac je nekoliko puta prilazio i na gol zaostastka (10:9, 11:10).

U penal seriji bolje se snašao Kotorski tim i slavio ukupnim rezultatom 16:15, prenosi RTCG.

Kotorani su došli do druge pobjede, a imaju i tri poraza. Jug je pretrpio treći neuspjeh.

Najefikasniji Matković i Šušiašvili sa po tri gola, Brguljan i Ćetković postigli su po dva.