Novak Đoković pričao je o odlasku u penziju i stvarima koje ga motivišu da nastavi da igra tenis.

Izvor: MN Press

Novak Đoković osvojio je sve, žargonski rečeno "prešao je igricu". Osvojio je 24 grend slem titule, a momenat kada je stavio zlato oko vrata na Olimpijskim igrama u Parizu je uspio da dođe do jedine stvari koja mu je nedostajala u dugoj i uspješnoj karijeri. Posle toga krenula su pitanja oko toga kada će u penziju i da li ima motiv da se takmiči.

Bilo je to jedno i od pitanja u opširnom intervjuu koji je dao za "La Nacion". "To je legitimno pitanja. Moj unutrašnji osjećaj je da mogu da osvojim još grend slemova i to me gura da se takmičim, posebno ti grend slemovi, taj osjećaj da sam kandidat za titulu. I naravno igranje za moju zemlju, za Srbiju na Dejvis kupu. Kada pričam o motivima tu postoje dvije stvari. Jedna je da li vjerujem da još mogu da se takmičim za najveće titule i da ih osvojim i druga je da je tenis i dalje moja najveća platforma da radim i druge stvari koje me zanimaju, da prenosim poruke koje me interesuju, bilo da je to tenis, društvo, neke stvari koje se tiču mog brenda ili zaveštanja. Još uvjek uživam u procesu i zašto ne bih nastavio da se bavim time", rekao je Novak.

Potom je zapušio usta svim kritčarima. "Neki smatraju da je vrijeme da se povučem iz tenisa dok sam na vrhuncu 'osvojio si zlato, osvojio si sve, povuci se'. Neki misle da treba da nastavim dokle god mislim da mogu da osvojim titule na slemovima. Ja mislim kao i oni. Možda promijenim mišljenje, ne znam. Za sada osećam da želim da nastavim. Dokle? Putovanja i traženje motiva mi padaju sve teže, nije lako. Posebno sa svojom djecom. Ne želim da budem toliko daleko od njih toliko često, ali i dalje imam taj impuls. Tako da mi je žao svih onih koji veruju da treba da idem u penziju, jer će morati da me gledaju još neko vrijeme."