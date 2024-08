Aleksej Popirin smatra da je dobio Novaka, a da nije dobro igrao!

Izvor: YouTube/Australian Open/Screenshot

Aleksej Popirin je nedavno osvojio turnir u Montrealu i najavio da je u sjajnoj formi, a sada kada je pobijedio Novaka Đokovića u trećem kolu US Opena svi očekuju da nastavi da niže uspjehe. Sledeći rival mu je Amerikanac Frensis Tijafo tako da će protiv sebe imati i publiku, a kada je savladao najboljeg ikada morao je da prizna da je imao i sreće!

"Treća sreća! Imali smo neke bitke na Australijan openu i Vimbldonu, imao sam šanse tada ali ih nisam iskoristio. Ovaj meč je bio malo drugačiji, koristio sam šanse i igrao sjajan tenis", rekao je posle meča Popirin, koji je inače ispao sa dva grend slema ove godine u trećem kolu posle poraza od Đokovića.

Prvi put u karijeri se plasirao u četvrto kolo, a na narednoj ATP listi će sigurno ubilježiti najbolji ranking karijere. Za sada je sigurno 23. a ako dobije Tijafoa skočiće u prvih 20. "Nevjerovatno je, jer sam bio u trećem kolu jedno 15 puta u karijeri i nisam uspio da prođem u četvrto. I uraditi to protiv najvećeg svih vremena je nevjerovatno, znate. Sjajan je osjećaj i naporan rad mi se isplatio!"

Sve je to rekao na terenu dok je davao izjavu posle pobjede, a na konferenciji za medije je detaljno analizirao svoju igru. Naravno istakao je da je ovo njegova najveća pobjeda ali ne i najbolji tenis koji je igrao. Pričao je i o iskustvu igranju na "Artur Ešu", što nije imao prilike mnogo puta da radi.

"Bila je to izuzetna predstava sa moje strane. Rekao sam prije meča da sam u poslednja dva sudara propuštao neke šanse, a sada sam ih koristio. Nije ovo bio možda moj najveći nivo zato što sam igrao neke mečeve gdje sam se osjećao bolje nego danas. Postavio sam se dobro taktički i ipak odigrao jedan od najboljih mečeva. Nivo jeste bio veliki, ali... Bilo je mečeva u kojima pogodim 50 vinera i imam 50 neiznuđenih geršaka. To je jednostavno tako.Bilo je sjajno. Izašao sam na Artur Eš 20 minuta pre meča i to je prvi put da sam bio na Artur Ešu. Htio sam da osjetim i da vidim kako stadion izgleda i koliko je veliki. Publika je bila sjajna, uključila se u meč. Kada sam pogađao te pasing udarce, bilo je sjajno osetiti publiku uz sebe."

Što se tiče Novaka dobro ga zna pošto su ove godine igrali dva puta. Ovo definitivno nije bio najbolji Novak sa kojim se susretao. "Sve te stvari su bile u mojoj glavi. Nije igrao najbolji tenis. Čekao sam da počne. Imao sam osjećaj da je baš počeo u trećem setu, ali tada sam i ja popustio. Nisam mogao da pogodim prvi servis. Bezbroj puta se vraćao posle 0:2 i nisam želeo da to učini protiv mene. To mi je prolazilo kroz glavu. To mi je bila i dodatna motivacija, da uzmem četvrti set. Morao sam da bodrim sam sebe, da se dižem, da opsujem sebe da se podignem i uspio sam."

Osim Novaka Đokovića ispao je i Karlos Alkaraz... Nije to baš najbolje ispratio Australijanac. "Zaspao sam u 10.30 i zapravo nisam video ništa od tog meča. Da, probudio sam se ujutru i pokazao mojoj devojci odmah u šoku. Bilo je ludo. Takvi rezultati se dešavaju. Pomislio sam: Zašto ne danas? Tako da...", završio je Popirin.