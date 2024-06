Mihael Šumaher već deset godina nije viđen u javnosti i supruga rasprodaje imovinu za njegove liječenje, a pomaka kao da nema.

Prošlo je više od deset godina otkako je najbolji vozač u istoriji Formule 1 Mihael Šumaher doživio jezivu nesreću na skijanju, a od tada ga niko nije vidio sem najbližih. Ne zna se mnogo ni o njegovom zdravstvenom stanju, sem da je jako teško, pa je zbog toga porodica bila primorana da prodaje dragocjenosti kako bi zaradila novac za njegovo liječenje, a prema posljednjim vijestima iz Italije - bogastvo se polako i sigurno topi.

Prema nekim informacijama, troškovi njegovog godišnjeg liječenja iznose čak sedam miliona eura, pa su tako neki od ličnih predmeta prodati krajem maja kako bi se nastavio dalji oporavak. Kako piše italijanska "Republika", sve više je porodica opterećena Šumaherovim liječenjem i bez pravih prihoda moraju da rasprodaju dragocjenosti.

Krajem maja je navodno prodatna orgromna kolekcija Šumaherovih satova, a sve se dogodilo uoči trke Formule 1 u Italiji. Nije poznato koliko tačno su novca zaradili, ali se od ranije znalo da je slavni vozač Formule 1 u svojoj zbirci imao luksuzne komade poput "Vagabondage 1" koji vrijedi više miliona eura. Takođe, ovo je navodno samo prvi korak, pošto je supruga Korina sprema i na više kako bi pomogla svom suprugu da kako-tako nastavi da živi.

Tako se spominje da bi Korina mogla da oglasi na prodaju i luksuzne vile i privatne avione, kako bi se pokrili troškovi liječenja, a ranije se spekulisalo i o selidbi na neku manje skupu lokaciju od vile u Švajcarskoj, međutim zbog problema oko preseljenja pacijenta to je za sada otkazano.

Šumaher je inače jedan od najplaćenijih sportista svih vremena, posebno ako se posmatra "njegova era", ali apsolutno je logično što je porodica veliki dio bogastva mora da iskoristi na njegovo liječenje koje ne samo da je samo skupo po sebi, nego je uz to sve vrijeme insistirano na tajnosti.

KAKO JE MIHAEL ŠUMAHER?

Odgovor na ovo pitanje, zna vrlo mali krug ljudi, pošto supruga Korina i ostatak porodice vode brigu o tome da ništa ne iscuri u javnost. Tako su i oni koji su posjetili Mihaela u vili u Švajcarskoj malobrojni, pa tek povremeno kažu po koju riječ o njegovom stanju, čisto da zadovolje očekivanu znatiželju javnosti.

"Mihael je prijatelj, smatram ga dijelom porodice. Redovno ga posjećujem", kratko je kazao 77-godišnji Žan Tod, a na pitanje o njegovom zdravstvenom stanju bio je prilično zaključan i znao je kako da diplomatski da odgovori: "To je njegova privatna stvar. Jedino što ću reći jest da mu se divim, kao i njegovoj porodici. Moramo da poštujemo njegovu privatnost", naglasio je on i tako spriječio navijače da nešto novo saznaju.

"Mihael je tu, tako da mi ne nedostaje... Ali, to više onaj isti Mihael na koga smo navikli. Drugačiji je, ali o njemu divno brinu njegova supruga i djeca. Oni ga štite". Njegov život je sada drugačiji, ali imam tu privilegiju da dielim trenutke sa njim. Na tu temu nema ništa više da se kaže. Nažalost, to mu se desilo prije 10 godina i to više nije onaj Mihael koga smo znali iz Formule 1".

Podsjetimo, Mihael Šumaher je sedmostruki šampion Formule 1 i jedan od najboljih sportista svih vremena, a 29. decembra 2013. godine je na skijanju u Alpima pao na glavu i udario o stenu. Odmah je prebačen u bolnicu gdje je operisam, a zbog opasnosti u kojoj je bio - stavljen je u indukovanu komu. Prebačen je potom na kućno liječenje u Lozani gdje o njemu brine porodica.

DA LI ĆEMO VIDJETI ŠUMAHERA U JAVNOSTI?

Nedavno su iz Njemačke stigle nevjerovatne informacije da bi Šumaher mogao da se pojavi na vjenčanju svoje kćerke ovog ljeta! Ali, postoji niz problema i nedoumica da li će se to desiti...

Đina-Marija Šumaher trebalo bi da se uda za svog izabranika Jana Betkea i veliko slavlje je planirano na Majorki, gdje porodica Šumaher ima vilu već šest godina. Pričalo se da bi Šumaheri mogli da prodaju vilu na Majorki kako bi nastavili da finansiraju oporavak Mihaela, međutim to se nije dogodilo, nego je navodno procurila informacija da su ga iz vile u Švajcarskoj prebacili na ovo špansko ostrvo gdje ima sve uslove za oporavak. S obzirom na to da porodica krije apsolutno sve o Mihaelu, niko nije ni skroz siguran gdje se sada nalazi, ali njemački mediji vjeruju da bi mogao da bude viđen na vjenčanju.

Tako i italijanski "Korijere delo Sport" dodaje da je Mihael Šumaher u pomenutoj vili na Majorki i da praktično neće biti potrebno nigdje da ga sele, pošto će gosti doći k njemu i u tu će biti održana ceremonija. Naravno, uz nikad veće obezbjeđenje kako bi sve proteklo u najboljem redu i da bi slavni vozač Formule 1 bio zaštićen.