Švajcarac otvorenije nego ikad govorio o najboljem teniseru svih vremena!

Izvor: Youtube/Wimbledon

Rodžer Federer javno je priznao da nije dovoljno iskazao poštovanje prema svom velikom rivalu i nasledniku na tronu, Novaku Đokoviću. U jednoj od rijetkih emotivnih ispovijesti, na snimanju dokumentarca "Federer: Poslednjih 12 dana", Švajcarac je bez ustezanja priznao da nije dovoljno cijenio to što je Đoković radio.

"Mislim da je Đoković pomalo neshvaćen. Igrao sam protiv njega u Monaku prvi put (2006. godine, prim. novin) i otišao sam sa terena razmišljajući 'Da, on je OK'. Iako je oko njega postojao neki 'hajp', nisam bio do kraja uvjeren. Mislim da mu nisam ukazivao poštovanje koje je zasluživao zbog njegovih tehničkih mana. Osjećao sam da Novak ima ima previše snažan stisak pri forhendu, dok mu bekhend nije išao tečno kao sada. Ali onda je te stvari doveo do savršenstva i postao nevjerovatna 'zver' od igrača"

Iako su prije 15-20 godina, na Novakovim počecima, zapadni mediji i generalno teniska publika favorizovali tandem Federer - Rafael Nadal i potencirali njihovo rivalstvo, Đoković je već tada bio spreman da se umiješa u tu trku, a potom i da sam ispiše tenisku istoriju.

"Pretpostavljam da je on prekinuo tu žurku Rafinih i Rodžerovih navijača. Bilo je mnogo ljubavi među navijačima Rafe i Rodžera, a kada je Novak došao, vjerovatno su mnogi rekli 'Slušajte, nije nam potreban treći tip. Srećni smo sa Rodžerom i Rafom. Federerovi navijači nisu ga na početku voljeli, jer su smatrali da 'Rodžer stvari radi sa lakoćom'. A, onda je Novak došao sa svojom čvrstom ličnošću i nevjerovatnom odlučnošću da pobeđuje po svaku cijenu. Mislim da je Novaka pokretao i taj odnos sa navijačima, kao što smatram i da je taj njegov duboki fokus uplašio neke i tako ih odbio"

"Smatram da je Novak bio pomalo neshvaćen. Ako pogledam iza medijske slike, vidim to kakav je čovjek. Ko je on, ako ne pričamo o njegovoj igri? Koje su njegove vrijednosti? Znam da veoma pažljivo brine o svojoj porodici", rekao je Federer.

Srbin i Švajcarac odigrali su čak 50 međusobnih mečeva i u njima je bio uspešniji Novak Đoković, sa 27 pobjeda, uključujući 10 trijumfa u njihovih 13 poslednjih duela od 2015. godine. Iako i dalje ima onih koji smatraju Švajcarca najvećim teniserom u istoriji, Novak je uradio i radi i dalje dovoljno toga da im izbije praktično sve argumente iz ruku.