Novak Đoković je obrisao skoro sve rekorde Rodžera Federera, a mnogi tvrde da je Švajcarac i dalje najbolji u istoriji.

Izvor: Profimedia/Yan / Avalon

Novak Đoković "skinuo" je još jedan rekord Rodžera Federera pošto je postao najstariji "broj jedan". Đoković je otpočeo 420. nedelju na vrhu ATP liste i sa 36 godina i 322 dana je nadmašio Švajcarca, koji je poslednji put na teniskom tronu sjedeo 2018. godine, sa nenavršenih 37 godina. Izvjesno je da će Đoković "debelo" nadmašiti taj rekord, inače prema priznanju Federera njegov omiljeni!

"Porušio" je Nole u prethodnim godinama mnoge Federerove rekorde, od onog po broju nedelja na vrhu ATP liste (za više od 100), po broju grend slemova (za sada ima četiri više), mastersa (Nole ima 12 više) i ko zna šta još ne... Zapravo, sada kada se pogleda Federerova lista rekorda, zaista je smjelo tvrditi da je najveći teniser svih vremena.

Đoković će svakog trenutka oboriti i njegov rekord po broju grend slem četvrtfinala, gdje su izjednačeni sa po 58, kao i po broju titula na betonu (71). Ostaje i bez rekorda po broju bez rekorda da je na sedam različitih turnira osvajao šest i više titula, dok neće proći dugo dok mu Novak "ne skine" rekord od 15 godina u TOP3 svjetskog tenisa, a Nadal o 18 godina u TOP10. I tu deli rekorde sa najvećim rivalima.

Izvor: Cal Sport Media / Alamy / Alamy / Profimedia

Od rekorda koji su vrijedni pominjanja, Federer može da se pohvali da je najbolji u istoriji Vimbldona sa osam titula, a Đoković ovog ljeta može da to izjednači. Federer ima i najviše titula u Sinsinatiju, Bazelu, Haleu, Dubaiju, Kataru i Tajland openu, od čega mnogi turniri i nisu toliko prestižni i značajni za istoriju tenisa.

Ima još nekoliko "simpatičnih" rekorda poput 100+ pobjeda na dva različita turnira ili 81 nastup na grend slemovima, što sve Nole stigne da "sruši", ali jedan najvjerovatnije neće uspjeti. To je rekord od 237 uzastopnih nedelja na vrhu ATP liste gdje je Federer ipak neprikosnoven, ali tada nije ni imao Đokovića za ozbiljnog rivala. Bilo je to od 2. februara 2004. do 17. avgusta 2008. godine, a najviše što je Đoković uspio da "veže" je od 7. jula 2014. do 6. novembra 2016. godine (122 nedelje).

Trenutno je u nizu od 31 nedelje na vrhu ATP liste, ali s obzirom da mu Karlos Alkaraz i Janik Siner "ozbiljno dišu za vratom", kao i da je u ozbiljnim godinama, teško je očekivati da će još 200 nedelja u nizu ostati kao prvoplasirani.

Podsjetimo, Novak Đoković je od Rodžera Federera imao i bolji međusobni skor 27:23.