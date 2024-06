Moraćemo malo da sačekamo povratak Novaka Đokovića, kaže doktor koji je izveo operaciju.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković morao je da se povuče sa Rolan Garosa zbog teške povrede meniskusa. Povrijedio se tokom Franciska Serundola, rezultati sa mangetne rezonance pokazali su da je situacija ozbiljna, a Novak je odmah rešio da se operiše u Parizu, kako bi što prije mogao na teren.

Jedni predviđaju da mu je cilj da maksimalno spreman dočeka Olimpijske igre u Parizu i pokuša da osvoji zlato za Srbiju, drugima djeluje da hoće 25. grend slem titulu da podigne na Vimbldonu, a doktor Antoan Gerometa koji je operisao najboljeg ikada sumnjičav je kada je oporavak u pitanju. Po njegovim riječima, teško ćemo Đokovića vidjeti u Londonu!

Stručnjaku koji je operisao Novaka Đokovića djeluje teško ostvarivo da se srpski sportista za tri nedelje potpuno oporavi, odnosno da bude maksimalno spreman prije nego što počne treći grend slem u sezoni. To bi moglo da znači i da ćemo Đokovićev povratak sačekati malo duže...

"Za 45 minuta koliko smo proveli sa Novakom, njegovim timom i Vensanom Gijarom, doktorom Teniskog saveza Francuske, bio sam veoma otvoren u tome da će zavisiti sve od reakcije njegovog koljena. Postepenim povećanjem opterećenja, vidjećemo da li ostaje ‘suvo’ i bez otoka ili bola. To će biti napredak od dana do dana, ali je nemoguće predvidjeti stanje u kom će biti za nedelju, dvije i tako dalje. Ali, da bude na 100 posto za tri nedelje, to zaista djeluje teško ostvarivo", rekao je doktor Antoan Gerometa.

Ipak, Đokovića ne treba otpisivati! Svjestan je toga i doktor Gerometa, koji tvrdi da velika većina ljudi ne bi uspjela da odigra meč sa povredom kakvu je Novak imao. Ne samo da je odigrao, Đoković je i pobijedio Argentinca koji je u jednom trenutku imao prednost u setovima!

"Novak je prava sila, jer s obzirom na prirodu povrede, ono što je uradio je izvanredno. Čak 99 posto ljudi bi vjerovatno završilo odmah u urgentnom centru sa ‘zaključanim’ koljenom. To je mehanička blokada, a realnost je da je jedino operacija popravlja. To dovodi u pitanje nepoštene kritike prema njemu i tumačenja onih koji kažu da to nije prava povreda", ispričao je doktor!