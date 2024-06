Karlos Alkaraz i Aleksander Zverev igraće za titulu na pariškoj šljaci, a Novak Đoković se nada pobijedi Njemca.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Ko će da naslijedi Novaka Đokovića na Rolan Garosu? Hoće li to da bude Karlos Alkaraz ili Aleksander Zverev. Jedan od njih dvojice će u nedjelju popodne (meč počinje u 15h) da podigne "Kup musketara" i to po prvi put, pošto ni jedan ni drugi nisu osvajali turnir na pariskoj šljaci do sada.

Biće to prilika za Španca da osvoji treći grend slem pehar poslije US opena i Vimbldona, dok Njemac juri prvijenac. Prvi mu je izmakao prije četiri godine kada ga je u Njujorku u finalu dobio Dominik Tim. Konačan ishod ovog susreta imaće uticaj i na Đokovića, tako da mnoge vjerovatno zanima i za koga će on navijati dok se oporavlja od povrede.

Kakve veze ovo ima sa Noletom? Odgovor leži u ATP rang-listi. Đoković će još danas da bude prvi teniser sijveta. Od ponedjeljka to mjesto zauzeće Janik Siner, a na koju poziciju će srpski igrač da padne zavisi baš od finala. Ako Alkaraz osvoji titulu, preuzeće drugo mjesto i spuštiće Novaka na treće. Ako Zverev osvoji trofej onda će španski igrač da ostane na trećoj poziciji iza Janika i Novaka.

ALKARAZ ZNA ŠTA GA ČEKA

Izvor: HMB Media/Antonio Borga / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvuči paradoksalno, ali je Alkaraz iskusniji u grend slem finalima od Zvereva iako je čak šest godina mlađi od njega. Igraće za svoju treću titulu sa najvećih turnira. U momentu dok je pričao o narednom rivalu, nije znao ko će to da bude, pošto je njegova konferencija za medije u petak bila u isto vrijeme kada se igralo drugo polufinale. Tada je malo pričao o Saši.

"Zverev igra sjajno na šljaci, odlično servira, ima odlične udarce, biće zanimljivo. Koristiću sve ono dobro što sam radio u mečevima i probaću da unaprijedim one stvari koje sam radio lošije. Biće teško u finalu sigurno i znam da ću morati da se borim do posljednjeg poena", poručio je Alkaraz.

TAJNO ORUŽJE ZVEREVA - SERVIS

Finalni meč u Parizu biće 10. međusobni okršaj Zvereva i Alkaraza i interesantno je da njemački igrač vodi sa 5:4. Jedan od tih trijumfa ostvario je baš u četvrtfinalu Rolan Garosa 2022. godine (6:4, 6:4, 4:6, 7:6). "Imali smo neke velike bitke u prošlosti. Biće sigurno težak meč. Ako se nalazite u finalu grend slema onda to znači da ste zaslužili da tamo budete", jasan je Zverev.

Tajno oružje Zvereva za ovaj meč biće servis. Pojavio se jedan veoma zanimljiv podatak sa tri Rolan Garosa, 2020, 2022. i 2024. godine. Promijenio je izbačaj prilikom servisa i prije četiri godine lopticu je bacao 4,3 metra u vazduh, a ove je to na 3,5 metara. Rezultati su vidljivi. Prije četiri godine je imao 66 odsto ubačenog prvog servisa i 6,6 odsto napravljenih duplih greški, a ove sezone je to na 74 odsto ubačenog prvog servisa i samo 1,8 odsto duplih grešaka.