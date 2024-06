Odluka Novaka Đokovića da se povuče sa pariske šljake iznenadila je mnoge...

Izvor: Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Novak Đoković povukao se sa Rolan Garosa zbog problema sa meniskusom. Potvrdio je da je došlo do kidanja i da nije u mogućnosti da nastavi da se takmiči i da izađe na teren u četvrtfinalu. Tako je Kasper Rud prošao do polufinala bez borbe.

Njegova odluka iznenadila je mnoge. Izuzetak od toga nisu bile ni teniske legende koje sada rade kao stručni konsultanti Eurosporta. Oglasili su se Mats Vilander, Aleks Koreča i Tim Henman. "Nisam to očekivao, zaista. Završio je meč dobro, djelovalo je usred meča da nije to kako treba, pa se onda situacija poboljšala. Možda je adrenalin počeo da djeluje, možda ljekovi. Izgledao je veoma dobro u posljednjih 20 minuta meča. Bio sam uvjeren da će da bude sve u redu za meč. Veliko iznenađenje i veliki šok. Očigledno je bilo i tokom meča da postoji ozbiljan problem sa koljenom, vidjelo se jasno. I tokom duela se žalio na uslove i stanje šljake, nezgodno je kada iz vlažnih uslova dođe sunce, onda šljaka postaje sve klizavija", rekao je Vilander.

Sličnu reakciju imao je i Aleks Koreča. "Šokiran sam. Branilac titule je u prethodna dva meča pokazao da je tu i fizički i mentalno, da dobro igra na Rolan Garosu. Mnogo je patio u duelima i protiv Musetija i Serundola. Rekao bih da je uticalo i to što nije igrao na mnogo turnira prije Pariza. Kada se probudio u utorak vjerovatno je osjetio bol i nije želio da rizikuje ni protiv Kaspera, ni na još dva meča. Veliki je rizik", poručio je Španac.

Novak je na konferenciji za medije poslije meča sa Fransiskom Serundolom priznao da povreda nije ni malo naivna i da nije siguran da će moći da igra dalje. To se nažalost ispostavilo kao tačno. "Čuo sam to na konfeerenciji, ali sam mislio da to govori predostrožnosti radi. Vidjeli smo i u Australiji da je imao probleme sa stomačnim mišićima, pa je osvojio turnir. Imao je problem i sa zadnjom ložom tamo, pa je nastavio da igra. Zaista sam mislio da to govori samo zbog predostrožnosti. Očekivao sam da će biti na terenu, kao što je mnogo puta činio. Šokiralo me je da čujem da je pokidao meniskus. To je ozbiljna povreda i veliko razočarenje za Novaka", zaključio je Henman.