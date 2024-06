Novak Ðoković primoran je da se povuče sa Rolan Garosa zbog povrede.

Izvor: Profimedia/ IMAGO

Novak Đoković se povukao sa Rolan Garosa! Na zvaničnom sajtu takmičenja potvrđeno je da se teniser svijeta povukao sa Otvorenog prvenstva Francuske. Rezultati magnetne rezonance očigledno su bili veoma loši i zabrinjavajući.

Prvi reket planete imao je danas u 15 časova magnetnu rezonancu i jasno je da rezultati nisu onakvi kakvim se nadao, jer sigurno ne bi odustao pred četvrtfinale grend slema i prije meča sa Kasperom Rudom.

Više informacija o samoj povredi i ozbiljnosti toga biće poznato uskoro. Do povrede je došlo na meču protiv Fransiska Serundola kada se početkom drugog seta okliznuo i pao. I tokom meča žalio se na loše stanje terena i to je upravo razlog ove povrede…

"Zbog pokidanog medijalnog meniskusa desnog koljena (otkrivenog danas na MR skeniranju) Novak Đoković, koji je sjutra u četvrtfinalu trebalo da igra protiv Kaspera Ruda, prinuđen je da odustane od Rolan Garosa", piše u saopštenju.

"Zbog takvih suvljih uslova i sunca, to utiče na šljaku. Povreda se dogodila baš zbog toga, okliznuo sam se. Svi imamo to kretanje na šljaci, ja se krećem tako da mijenjam, imam promjene pravca, mnogo puta sam padao i na šljaci i na travi, ovo je bilo jednostavno previše. Pričao sam sa sudijom, tražio sam, tačnije pitao da li mogu da čiste teren češće, da se ne čeka kraj seta za to, nego češće to da rade. Provjerila je, pričala sa supervizorima i odgovor je bio ne. Zato sam tražio razgovor sa supervizorom i tražio objašnjenje. Ne upirem prstom ni na koga, ni na individualca ni na grupu ljudu. Samo pokušavam da shvatim zašto bi to loše uticalo na teren, uostalom mi to radimo svojim nogama, čistimo linije ili tako nešto. Ne razumijem kako to šteti terenu, smatram da to pomaže nama, igračima", rekao je Novak Đoković juče na konferencije posle meča sa Serundolom.