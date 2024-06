Novak Đoković preokrenuo je meč protiv Lorenca Musetija, prošao u osminu finala i to na kakav način...

Izvor: Kurir/ Filippo MONTEFORTE / AFP / Profimedia

Novak Đoković! To je to. Te dvije riječi sve govore. Ime i prezime najboljeg tenisera svih vremena i jednog od najboljih sportista u istoriji sporta. Meč je završen oko 3 ujutru, improvizovana konferencija za medije oko pola 4. Sve zbog sramotnog poteza organizatora turnira.

Vrijedjelo je sjedeti na stadionu "Filip Šatrije" i gledati ples otpisanog čoveka. Veterana u kog je malo ko vjerovao, posebno kada je na semaforu stajalo 2:1 za Lorenca Musetija i kada je, htjeli to da priznamo ili ne, igrao bolje i djelovao kao teniser koji će da prođe dalje. Čak je i publika, konačno, shvatila u četvrtom setu da gleda čoveka koji je osvojio 24 grend slema i da nema nikakve poente da budu toliko na strani Italijana.

Tek tada su to skapirali, ali bolje ikad nego nikad. Dali su Srbinu vjetar u leđa i on je to iskoristio na najbolji mogući način. Krenuo je u još jedan nevjerovatan preokret, po ko zna koji put u karijeri. Ima nešto posebno u toj glavi. Nešto što je neopisivo, nešto neshvatljivo. Da nema 38 godina, već bar 28, vjerovatno bi ovaj meč riješio mnogo ranije.

Tema je upravo to što i u ovim godinama, kada je bliži 40. rođendanu nego 30. pokazuje da je još sposoban da ide do kraja. Da još u njemu ima snage, volje, motivacije. Da može da se vrati i iz minusa, kada djeluje da ne može da diše, da je nokautiran. U boksu sudija broji do 10, tim žargonom rekao bih da je izbrojao negdje do 5 u momentu kada je Novak ustao, pogledao rivala i rekao mu - sad si moj! Bilo je to baš početkom četvrtog seta i od tog trenutka sve je išlo samo u jednom smjeru.