Novak Đoković nije htio medijima da otkrije šta je pričao sa Nikolom Karabatićem!

Izvor: X/MrKrokodilovic/Instagram/djokernole

Vidjeli smo najvećeg ikada kako se oprašta pred punim Bersijem, a onda i drugog najvećeg ikada kako ga pozdravlja! Novak Đoković je iskoristio vrijeme u Parizu da dođe u halu i pozdravi Nikolu Karabatića! Rukometaš rođen u Nišu završio je klupsku karijeru pobjedom nad Eksom 39:36, a pored terena ga je strpljivo čekao Novak.

Čekao je da se završi meč, pa da Nikola održi govor, da bi na kraju zajedno sa suprugom Jelenom i Kristinom Mladenović pozdravio velikog Karabatića i zagrlio se sa njim. Poslije sati čekanja izgrlio se i ispričao sa rukometašem, a kada su ga novinari pitali o čemu su razgovarali kratko je rekao: "On je moj prijatelj i jako sam srećan što sam tu na ovo njegovo veliko veče. Ostaće među nama". Kamere su to naravno pribilježile, pogledajte njihov srdačan pozdrav:

"Srećan sam i rasterećen na kraju, jer je ovo bila veoma duga sezona u kojoj smo prošli sve faze. Imali smo šest bodova viška, pa smo izgubili od Nima kod kuće, pa smo morali da se borimo protiv Eksa da pobjedimo i budemo šampioni. Nije sve bilo savršeno. Trudio sam se da ostanem skoncentrisan, da ne dozvolim da me emocije preplave jer smo morali da donesemo titulu, to je ipak bilo najvažnije. Cio dan sam dobijao mnogo poruka podrške i zahvalnosti, koje su mi zagrijale srce. Pokušao sam sve da stavim u stranu. Sada znam da će se emocije vratiti. Shvatam da je sa Pari Sen Žermenom gotovo, da više neću igrati sa svojim klubom, sa saigračima, sa Lukom. Bilo je pravo zadovoljstvo ovo da uradim sa 40 godina, da igram na svim terenima u Francuskoj i svaki put da dobijam priznanja. Ostalo mi je možda još jedno takmičenja sa Francuskom, pa vjerovatno nije sasvim kraj. Sada je jedno veliko poglavlje zatvoreno i želim da uživam, Oborili smo rekord što se tiče gledalaca za utakmicu prvenstva. Došao sam i zbog toga, da pomognem rukometu da raste, da raste ljubav prema ovom sportu. Kada vidim pun Bersi za moj posljednji meč, puno mi je srce. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli da mi pokažu podršku i ljubav. Ne znam kako da uzvratim. Za mene je to velika radost", rekao je Nikola poslije meča, a onda se osvrnuo i na to što je Novak stigao da ga isprati! Pogledajte kako je to izgledalo:

Izvor: djokernole/Instagram

"Ispunio sam san da postanem jedan od najboljih igrača na svijetu. Rukomet je sada veliki sport i osjećam se da sam zvijezda kao Novak Đoković. Prava zvijezda i da je moj sport voljen. Tako sam ponosan jer osjećam da odlazim uz aplauze", rekao je Karabatić za kraj. Karabatić je rođen u Nišu, a njegov otac Branko koji je inače Hrvat je tu igrao rukomet za Železničar. Upoznao je njegovu majku Radmilu koja je rodom iz Aleksinca, a kada je Nikola imao tri i po godine porodica se preselila u Francusku.