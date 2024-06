Novak Đoković pričao je sa novinarima u pola 4 ujutu...

Novak Đoković napravio je nevjerovatan preokret, gubio je sa 2:1 u setovima i onda je osvojio naredna dva protiv Lorenca Musetija i to na kakav način. Kao da se sredinom tog četvrtog seta odjednom "probudio" i pokazao zbog čega je najbolji igrač svih vremena.

Napravio je žurku na terenu, pa je došao na improvizovanu konferenciju za medije u pola 4 ujutru. Stao je pred novinare u miks zoni. "Hvala navijačima, uglavnom su Musetija podržavali do 2:2 u četvrtom setu. Tu se nešto promijenilo. Ne znam šta. Hvala im što su stali na moju stranu i počeli da skandiraju moje ime. To me je pokrenulo i dalo mi je veliki podstrijek. Dali su mi energiju koja me nosila do kraja meča, izgubio sam samo jedan gem od tada u tom setu", rekao je Novak.

Nastavio je u istom dahu. "Jedan od najuzbudljivijih mečeva koje sam do sada odigrao. Na mreži sam mu rekao da treba da bude ponosan na borbu, jedan je nažalost morao da izgubi. Bila je izvanredna borba, ovakve mečeve je ljepše dobiti nego izgubiti. Odigrao je, bar koliko sam ja vidio, najbolji tenis koji je ikada odigrao. Ako nastavi ovako, blistava mu je budućnost".

Navikao je da sluša priče da je gotov, da treba da ide u penziju i slično. Onda je na terenu pokazao zašto je to daleko od istine. "Moja životna priča je takva, da se zainatim kada me svi otpisuju, da pokažem od čega sam satkan, pokazao sam to mnogo puta u karijeri. Nastavljam, to me dodatno motiviše kada me ljudi otpisuju. Nismo završili turnir. Kako je rekao pokojni Kobi Brajant 'Posao je završen? Posao nije završen'", zaključio je Đoković.

I u pravu je, posao je tek počeo, pošto u osmini finala igra protiv Fransiska Serundola i taj meč je na programu u ponedjeljak, vjerovatno u večernjem terminu...