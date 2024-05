Ben Šelton ispao je sa turnira u Ženevi, završio je takmičenje već u drugom kolu.

Izvor: YOUTUBE/US OPEN CHAMPIONSHIPS/SCREENSHOT/TWITTER/TENNISTV/PRINTSCREEN

Ben Šelton neće imati šansu da igra protiv Novaka Đokovića na turniru u Ženevi. Došao je i američki teniser u Švajcarsku kako bi se što bolje spremio za Rolan Garos i ispao je već u drugom kolu. Izgubio je od Italijana Flavija Kobolija - 4:6, 7:6 (7:1), 6:2. Četvrti nosilac je tako ekspresno završio takmičenje.

Šelton je dospio u centar pažnje na US openu prošle godine kada ga je Novak pobijedio u polufinalu, pa mu je onda "spustio slušalicu" i tako odgovorio na njegov bahat potez u toku meča. Mnogi su ga tada prozivali i napadali, a on je imao dobar razlog za to.

"Iskoristili ste riječ provokacija. Ja nisam provocirao. To je bila moja reakcija na provokaciju koja je došla sa druge strane. To je bila reakcija na ponašanje Bena Šeltona koji se nije lijepo ponašao na tom meču, kao ni prje samog meča. To je čitava priča. Kada god izgubim, ja zagrlim svog protivnika, čestitam njemu i njegovom timu. Ali, ako neko počne da se ponaša na nefer i nesportski način, ja reagujem", objasnio je Đoković nekoliko mjeseci kasnije u itnervjuu za "L'Ekip".

Novak će tako u srijedu izaći na teren i igraće protiv Janika Hanfmana (Nemačka) i biće to njihov prvi meč u karijeri. Taj duel neće početi prije 18 časova.