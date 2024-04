Selektorka Bojana Popović najavila je mogućnost odlaska sa kormila ženske rukometne reprezentacije, navodeći da će u narednom periodu dobro razmisliti šta i kako dalje.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Popović je, nakon poraza od Slovenije i propuštene šanse da se izbori nastup na Igrama u Parizu, kazala da je tri-četiri godine bila "na dvije strane" i da je to za jednu ženu strašno težak posao.

"Dobro ću da razmislim šta i kako dalje. Iskrena da budem, da smo prošli na Olimpijske igre, moj plan je bio da to prepustim nekom drugom, jer mislim da u ovom momentu možda neko više može da da, sa više energije i nekog davanja, a da se ja posvetim onom klupskom, jer nas u Budućnosti čeka ozbiljan posao", rekla je Popović u izjavu Radio televiziji Crne Gore.

Ona je nagčasila da su stručni štab i djevojke su dali maksimum.

"Ponosna sam kako smo sarađivale. Napravili smo sjajan tim i zahvalna sam im na tome. Znam da će one to da guraju, da su naučile u kojem pravcu da razmišljaju i mislim da je to dovoljno za sve ono što slijedi", kazala je Popović.

Ona je kormilo reprezentacije preuzela 2021. godine, kada je naslijedila Kima Rasmusena.

Na poraz su se osvrnule i rukometašice Crne Gore.

"Teško je pričati nakon ovog poraza, svi smo tužni. Svjesni smo da je nova šansa tek za četiri godine. Niko nije više želio plasman na Igre od nas, bilo je teško suzbiti sve emocije. Za većinu djevojaka je ovo bila prva šansa da se plasiraju na Olimpijske igre, pa je i pritisak bio veći. Slovenija je danas bila bolja, zasluženo je prošla. Svaka cura je dala maksimum i to je nažalost bilo nedovoljno za Olimpijske igre. Ovo je trenutno realnost", rekla je Itana Grbić za RTCG.

Jelena Despotović je poručila da je ekipa dala sve od sebe.

"Teško mi je bilo šta da kažem. Vjerovale smo da možemo da prevaziđemo ovu prepreku. Ponosna sam na ovaj tim. Možda se nije vidjelo na terenu, ali smo dale sve od sebe. Vratićemo se poslije ovoga. Hvala svim ljudima koji su nas podržavali", poručila je Despotović.