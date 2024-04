Crna Gora savladala Bugarsku (35:17) u posljednjem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo

Izvor: Profimedia

Ženska rukometna reprezentacija Crne Gore deklasirala je danas Bugarsku u "Morači" (35:17) i kvalifikacije za Evropsko prvenstvo završila sa svih šest pobjeda.

"Lavice" su rutinski odradile posao, u drugom dijelu primile samo šest pogodaka, a selektorka, Bojana Popović, je ovaj meč iskoristila da izvede kombinovanu postavu. U sastavu nisu bile Tatjana Brnović, Dijana Mugoša i Marina Rajčić, dok Matea Pletikosić, Itana Grbić i Ilda Kepić nisu ulazile u igru.

"Završio se ciklus, uvijek su ove utakmice opasne. Bojala sam se pristupa, ukazivala sam na to da bude onakav kakav je bio tokom čitavog meča. Djevojke, pogotovo ove mlađe su odradile to fenomenalno. Volim da vidim njihovu energiju, da se podižu na viši nivo. Ovakve utakmice dovode i do toga da vidimo nekog novog igrača, da vidimo nove situacije, za naredne akcije i godine. Ciklus je završen kako treba. Svi su zdravi ostali i to je najvažnije", kazala je Popović nakon utakmice.

Naredne sedmice slijedi ono najbitnije - kvalifikacije za Olimpijske igre. Crna Gora u četvrtak, u Ulmu, igra protiv Paragvaja, rivali u grupi su još Slovenija i Njemačka.

"Ovi turniri su veliki ulog. Sve ekipe dolaze sa isti ciljem, svi sanjaju Olimpijske igre. Atmosfera, adrenalin i tenzija moraju da se dovedu na normalan nivo, da bismo mogli da odigramo te utakmice. Ne treba da pravimo veću tenziju, probaćemo to da kontrolišemo. Do polaska da vidimo šta i kako, da svi ostanemo zdravi. Trening je bitan, radimo jako, očekujem da za Njemačku odemo u sastavu u kojem smo trenutno. Spremaćemo se utakmicu po utakmicu, počevši od Pragavaja. Da kroz tu utakmicu osjetimo halu, grad...", poručila je selektorka.

Mlađe rukometašice su danas iskoristile šansu.

"Ostale smo zdrave, sve smo dobile šansu i iskoristile je. Borile smo se od prvog do posljednjeg minuta - Bugarska je bila naporan protivnik, sa dugim napadom. Odradile smo sjajan posao u odbrani. Ovo je bila posljednja priprema pred ono što nas čeka", kazala je golmanka Anastasija Babović-Vujović.

U mislima je Ulm.

"Biće teške sve tri utakmice. Imamo još nekoliko dana, mislim da sa svim ekipama možemo da igramo. Slovenija i Njemačka su kvalitetni rivalil, ali mi sa dobrim pristupom, velikom željom, koncentracijom i karakterom možemo protiv svih da igramo", poručila je Babović-Vujović.