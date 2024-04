Ovo su one utakmice, kada je glava samo da se odradi posao i u subotu ćemo mi odigrati kako treba."

Izvor: Profimedia

Priznala je selektorka naših rukometašica Bojana Popović da su njene izabranice već glavama bile na utakmici protiv Njemačke, koja ih čeka za dva dana.

Nije se očekivala neizvjesnost, ali su “lavice” tek u završnici slomile otpor Paragvajki.

„Ovo su one utakmice, kada je glava samo da se odradi posao i u subotu ćemo mi odigrati kako treba. Tako je i bilo, cijeli meč smo tražili neki ritam. Finiš poluvrijeme je bio OK i ja sam mislila da će nastaviti tako. Tek na kraju smo došli do rješenja, našli smo način da taj protok lopte ide bolje. Glave naših rukometašica su već dosta okrenute ka subotnjem meču, a to ne može. Mi moramo svakom protivniku da se posvetimo maksimalno. Paragvajke su igrale sa karakterom, a nama je to malo falilo. Samo ime možda nama je smetalo da imamo pravi odnos kao kada igramo sa Norveškom i Danskom“, kazala je Bojana.

Od večeras će ekipa biti koncentrisana na mečeve sa Njemačkom, a onda i Slovenijom.

„Moraćemo da imamo mirnoću u toj tranziciji, da nijesmo brzopleti, i generalno mora malo drugačije da se odigra. Da se pronađe pravi ritam i dobra šansa. Gledaćemo utakmicu Slovenije i Njemačke i ima puno materijala da pogledamo i da se spremamo za subotu”, dodala je selektorka.

Meč protiv Njemačke naš tim čeka u subotu od 14 sati.