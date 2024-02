Da je Peter Prevc imao samo još jednu sezonu kao na vrhuncu možda bi se o njemu pričalo kao o Janeu Ahonenu ili Adamu Mališu. Ipak i ovako iz penzije ide pravo u istoriju!

Prvog dana takmičenja na letaonici u Obersdorfu desilo se nešto za šta smo mislili da je nemoguće, veliki Peter Prevc je ponovo bio na pobjedničkom postolju! U prvoj seriji skokova je bio najduži sa 230,5 metara, u drugoj još bolji sa 232 metra, ali ga je Timi Zajc na kraju pobijedio iako je u obije serije bio lošiji i dva puta je kočio po 230 metara.

Iako je naravno i Timi Zajc veliki favorit slovenačke publike, pogotovo jer je sasvim sigurno najbolji ski letač trenutno na svijetu, vjerovatno je Slovencima bilo žao što svog heroja nisu još jednom vidjeli sa zlatom oko vrata. Jer do kraja sezone imamo još jedan Obersdorf, pa Lahti, Oslo, Trondhajm i Vikeršund, a zatim krajem marta Planicu. I onda Peter Prevc odlazi u penziju!

"Ovo je moja posljednja sezona profesionalnog sporta. Odluka je sazrijevala neko vrijeme i napokon sam se odlučio. Srce mi je naredilo da otvorim novu stranicu u životu. Još ne znam u kojem ću smjeru krenuti, o tome ćemo razgovarati na kraju sezone. Ponosan sam na 15 sezona u Svjetskom kupu i na svoje rezultate. Ponosan sam i to da je cijeli ovaj sport u Sloveniji rastao sa mnom i dosegao međunarodni ugled", naglasio je Prevc i dodao da se nada da će Slovenija nastaviti da niže uspjehe!

VOLJELI GA VIŠE NEGO DONČIĆA!

Od samog starta takmičenja u ski skokovima Slovenija je imala velika imena, pa je tako Primož Ulaga još krajem osamdesetih bio nadomak titule u konkurenciji Matija Nikanena, ali prvu titulu za Sloveniju donio je Primož Peterka 1997. godine. odbranio ju je naredne godine, a onda se 2009. pojavio mladi Peter Prevc i doživio nestvarnu popularnost. Već je u sezoni 2011/12 počeo da ređa uspjehe, a onda je u 2014. i 2015. završio kao drugi - prvo iza Kamila Stoha, a onda iza Severina Frojnda.

A onda je u sezoni 2015/16 zaludio Sloveniju! Kao što se sada prate Dalas Maveriksi zbog Luke Dončića, te godine je cijela Slovenija gledala kako Peter Prevc ređa 15 pobjeda u sezoni, osvaja četiri skakaonice i uzima Kristalni globus Svjetskog kupa!

Naravno da to nije sve pošto je za svoju zemlju uvijek skakao najduže pa je sa svjetskih šampionata u ski letovima donio tri zlata, srebro i bronzu, a sa SP u ski skokovima srebro i dve bronze. Na Olimpiskim igrama je bavio redovan i posle bronze i srebra u sočiju kao i timskog srebra u Pekingu 2022. godine je u miks timskim skokovima, prvim ikada održanim, sa Timijem Zajcom, Nikom Križnar i Uršom Bogataj uzeo zlato!

A ONDA... PROKLETI ZGLOBOVI I KOLJENA!

A ONDA... PROKLETI ZGLOBOVI I KOLJENA!

S obzriom da je dugo držao svjetski rekord sa najdužim skokom u istoriji i pošto je prvi u istoriji skočio 250 metara i to na "svojoj" Planici, nažalost uzelo je to maha. Nakon trijumfalne sezone 2015/16 u kojoj je osim Svjetskog kupa osvojio i Četiri skakaonice i uspio da 22 puta bude na podijumu on je pao u Engelbergu na startu naredne godine i tu su počele bezbrojne povrede članka i brojne operacije. Sada je odluku o penziji ubrzalo i to što je prošle godine na Planici pao sa visine od 70 metara i prevrtao se 100 metara, ali srećom nije imao ozbiljnije posledice. Harizmatičan kao i uvijek, brzo se javio i samo napisao: "Ne pokušavajte ovo kod kuće".

NE, NIJE GOTOVO - TU SU BRAĆA I SESTRE!

Peter je počeo da skače sa samo devet metara, a ski skokovi su mu u krvi. Prvi koji je posle njega počeo da se bavi ski skokovima je brat Cene, a još jedan brat Domen Prevc će ostati u Svjetskom kupu i nakon ove sezone. Ali najviše se nada polaže u sestru Niku Prevc koja sa samo 18 godina dominira u Svjetskom kupu i trenutno je najbolja u ženskoj konkurenciji, pa bi tako porodica Prevc uskoro mogla da ukrasi svoje vitrine sa još jednim Kristalnim globusom. Napred Nika!