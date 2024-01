Karlos Alkaraz veruje da Novak Đoković može da izgubi na Australijan openu...

Izvor: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Karlos Alkaraz ispao je sa Australijan opena u četvrtfinalu i već pakuje kofere za povratak kući. Novak Đoković igraće u polufinalu protiv Janika Sinera, a mladi španski teniser veruje da neko od trojice polufinalista može da eliminiše Srbina.

Pored Italijana, tu su još Danil Medvedev i Aleksander Zverev koji će odmjeriti snage u drugom polufinalu. Novinari su konstatovali da je "samo Karlos pobijedio Novaka na grend slemovima prošle godine" i pitali ga da li neko može da ga zaustavi na puto do 25. grend slem trofeja. "Smatram da su igrači koji su u polufinalu sposobni da ga pobijede. Vidjećemo šta će biti. Nije lako pobijediti Đokovića na turniru, još je teže to uraditi na grend slemu. Igra protiv Sinera koji igra nevjerovatno, nije izgubio nijedan set, što pokazuje da ima nivo i kapacitet da pobijedi Novaka. Gledaću mečeve sigurno i smatram da oni koji su došli do same završnice imaju sposobnost da ga pobijede", rekao je Alkaraz.

Pokušali su mediji da mu obezbijede alibi pitanjem o treneru Huanu Karlosu Fereru i da je njegov izostanak uticao na partije Alkaraza. On nije na to "nasjeo" već je stao u odbranu svog tima. "Nije na mene uticalo to. Igrao sam sjajan tenis i bez njega ovdje, vjerujem treneru koji je ovdje bio sa mnom 100 odsto i to sam rekao i prije početka takmičenja. Ponavljam, nije to uticalo na mene."

Vidi opis NOVAK MOŽE DA IZGUBI NA AUSTRALIJAN OPENU! Alkaraz ISPAO, pa se oglasio: "Protiv Đokovića jeste teško, ali..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: FoNet/AP/Andy Wong Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: FoNet/AP/Alessandra Tarantino Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: FoNet/AP/Andy Wong Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: FoNet/AP/Louise Delmotte Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: FoNet/AP/Andy Wong Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: FoNet/Ap/Asanka Brendon Ratnayake Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: FoNet/AP/Andy Wong Br. slika: 16 16 / 16

Alkaraz je odigrao epski meč sa Zverevim, gubio je sa 2:0 u setovima i u trećem je Nemac servirao za meč. Onda se probudio španski as, dobio treći set u taj-brejku nekim spektakularnim udarcima, onda je bio blizu i da odvede meč u peti set, ali ga je koštao jedan slabiji gem. "Zadovoljan sam kako sam igrao od kraja trećeg seta i na početku četvrtog, nisam uspio da zadržim taj nivo i šteta zbog toga. Nisam iskoristio svoje šanse, nisam pronašao dobar servis, on je sve bolje riternirao u završnici četvrtog seta i to su stvari na kojima moram da radim.

Uprkos ranijem ispadanju on tvrdi da je zadovoljan. "Rekao bih da je ovo za mene bio dobar turnir, četvrtfinale, dobro sam igrao. Tužan sam zbog svog nivoa tenisa protiv Zvereva, jer sam igrao dobar tenis, posebno u rundi prije ove protiv Kecmanovića. Nisam pokazao tako dobar servis. Sve u svemu, napuštam turnir srećan, dobar turnir za mene, dobri mečevi, četvrtfinale grend slema je dobar rezultat. Nije to ono što tražim, ali nije loše", zaključio je Alkaraz.