Džon Mekinro objasnio zašto je Novak Đoković najveći svih vremena.

Izvor: Kurir

Srpski teniser Novak Đoković je po svim parametrima najveći teniser svih vremena, pošto ne postoji "opipljiva" kategorija u kojoj njegovi najveći rivali Rodžer Federer i Rafael Nadal mogu da se mjere sa njim, međutim često čujemo da izmišljaju argumente u pokušaju da ga degradiraju. Tako se povremeno priča o tome da Federer igra ljepši tenis, da bi Nadal bio bolji samo da je imao zdrava koljena, dok se uvijek nekako potencira i da Đokovića jednostavno ne vole...

Tako je i čuveni teniser Džon Mekinro, koji godinama najljepše stvari priča o Đokoviću i uvijek je tu kada treba se zauzeti za Srbina, ovoga puta govorio za hrvatski "Index" i odmah na početku intervjua je upita: "Đoković je jedan od najomraženijih najboljih igrača na svijetu. Zašto je tako?".

Djeluje da se Mekinro prilično iznenadio takvim pitanjem, pošto je odmah "sasuo" u lice istinu: "Mogu ljudi da ga mrze ili vole, ali za mene je Novak jedan od najvećih, ne tenisera, nego sportista u istoriji. Ima nevejerovatne fizičke predispozicije, a takvih mentalno spremnih sportista bilo je jako, jako malo", kazao je Amerikanac i dodao: "Ta želja za pobeđivanjem, intenzitet u njegovoj igri, to je impresivno. Nema puno sportista u istoriji koji su čitavu karijeru bili tako intenzivni na terenu kao Novak. Za mene on ulazi u istu kategoriju kao Majkl Džordan".

Na pitanje da li mu je tenis postao dosadan jer su igrači sada dosta slični, Mekinro odgovara: "Više bih rekao da je predvidljiv, a za to je kriv Đoković, najbolji teniser svih vremena. Neću reći najveći, ali najbolji sigurno. On je tenis podigao na neki drugi nivo i mislim da smo to tek sada počeli da ga cijenimo. Tu su bili Roger i Rafa, koji su se činili nedodirljivima, a onda je došao Novak i sve poremetio. Svi su željeli da Federer i Nadal budu na tom nivou, a do tog nivoa na kraju je došao Đoković. To moramo da cijenimo. Ja ne znam kako on održava taj nivo, ali znam da ne može zauvijek da traje".

Mekinro takođe dodaje da danas postoji mnogo tenisera koji mogu da osvoje grend slem trofej, ali su uglavnom to činili Nadal, Federer i Đoković, koji su napredovali iz godine u godinu što - kaže Amerikanac - nije bio slučaj kod njegove generacije. Zato podsjeća da je Beker eksplodirao sa 17 godina, a Sampras se oprostio sa 32.

"Danas su teniske karijere puno duže i samim time je teže toliko dugo biti tako dobar", zaključio je Mekinro i rekao da će ove sezone posebno navijati i za Grigora Dimitrova koji se vratio nakon povreda.

Podsjetimo, Novak Đoković u petak od 4.30 ujutru igra za novo finale Australijan opena, sada protiv Janika Sinera iz Italije.