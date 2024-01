Poslednje obraćanje predstavnicima medija Novaka Đokovića počelo je uobičajenim pitanjem – i uobičajenim odgovorom:

Izvor: Kurir

Ko je Novakov najveći protivnik na predstojećem Australijan Openu?

“Najveći protivnik sam sam sebi, a ovdJe svakako ima puno odličnih igrača u konkurenciji – među 128 u glavnom žrebu. Drago mi je da sam ponovo ovdje, u ovom takmičarskom ambijentu”, odgovara prvi nosilac turnira.

Da li će početak u nedjelju predstavljati pozitivan presjedan u Melburnu za učesnike turnira?

“Jedan od motiva da turnir počne u nedjelju je upravo taj - kao što je slučaj i sa Rolan Garosom. Mislim da će raniji početak rastjeretiti igrače nepotrebnih napora i pritisaka, a uz to je postignuto i to da je program nastupa u prvoj nedjelji bolje organizovan. Ima puno mečeva koji treba da se završe na vrijeme u tom dijelu turnira, i nadam se da će ova novina dati dobre rezultate”, ističe Novak.

Toliko puta ste pobjeđivali ovdje, da li imate iste rutine koje vam pomažu u tome?

“Nisam sujevjeran, ali volim da posjećujem neka mjesta koja su mi donosila sreću - kao što je Botanička bašta. Grlim drveće, penjem se na drveće, uživam u šetnj; to radim posljednje 15 godina, ali ne znam da je i to dio tajne mojih uspjeha ovdje. Uz to, volim da boravim na plažama, a za smještaj mi je omiljena Južna Jara (pored rijeke), gdje je tiše i prijatnije za boravak mog tima nego u centru. Tokom Slema imate puno izazova, puno zahtjeva i raznih dešavanja čak i tokom dana kada nema mečeva – i prirodna potreba mi je da se odmorim, izolujem. Zbog toga sam na Ju Es Openu smješten kod prijatelja u Nju Džersiju, u prirodnom ambijentu koji mi pruža tako potreban mir i ravnotežu”, otkriva nam Novak.

U kom stanju je zglob – interesovalo je predstavnike zapadnih medija?

“Zglob ruke je dobro, odmorio sam ga posle De Minora. Treninzi su do sada prošli odlično. Nikada ne znate kako će se povreda ponašati tokom turnira, ali je ovo svakako manji problem nego oni koje sam imao sa abdomenom 2021. odnosno butnim mišićem prošle godine”, prenosi Đoković.

O ciljevima za ovu sezonu, Novak kaže:

“Jasno je da želim da osvojim svaki turnir na kojem učestvujem – a naročito Grend Slem - i u tome ni sada nema nikakve razlike. Nadam se da će i ova sezona početi osvajanjem trofeja u Melburnu, na terenu koji mi je omiljen i na kojem sam postizao najbolje rezultate u karijeri. Nadam se da ću igrati na sličnom nivou kao prošle godine, koji je bio izuzetan. Sezona je duga, ovo je i olimpijska godina – pa je predamnom puno velikih ciljeva”, rezimira on.

O promjenama u svom timu, Novak objašnjava:

“Čarli (Karlos Herera) je sada u ulozi tim menadžera, što je najveća promjena. On i dalje učestvuje u ulozi trenera-asistenta glavnom treneru Goranu Ivaniševiću. Dosta dobro obavlja tu ulogu iako nema puno iskustva, brzo uči i neko je kome mogu da vjerujem – kao prijatelju. Odličan je u tandemu sa sa Markom Madenom, mojim glavnim menadžerom, a tu je i Elektra koja nam se pridružila u radu. Biće još ljudi u širem timu; neće biti svi ovdje u Melburnu, ali na Grend Slemovima nastojima da budemo u punom sastavu zbog zahtjevnosti rada na brendu i mojoj karijeri”, naglašava Novak.



Upitan da li je želio ili bio u situaciji da ponovo pođe do hotela gdje je bio u izolaciji tokom sudskog procesa prije 2 godine, Novak odgovara:

“Zanimljivo pitanje, svakako. Nisam bio tamo od tada, ali sam ovoga puta sletio na terminal gdje sam bio prije dvije godine, vidio cijelu onu putanju kojom sam tada prošao i imigracioni dio - a čak i prepoznao čovjeka koji je bio tu. Osjećaj je bio loš, prevrnuo mi se stomak. Nisam bio do hotela – i ne iz razloga da osjećam neki strah od tog prizora ili sjećanja koje bi odlazak tamo pobudio. Razmisliću da li bih možda i otišao tamo – ali prije svega radi onih koji su možda još u hotelu, što trenutno ne znam. Dogovorio sam se da se u Americi sretnem sa Mehdijem, koji je tamo došao sa 15 godina, ostao još devet – a sada živi u Minesoti. Osjećam neku povezanost sa njim, iako se nismo nikada vidjeli uživo. Razumijem da je većina puštena iz tog hotela, i ako je nešto pozitivno izašlo iz tog iskustva bilo je to je što sam privukao dosta medijske pažnje koja je možda bila korisna za slučajeve kao što je bio Mehdijev, na čemu mi je bio zahvalan”, prenosi nam Novak.

U komentaru na prebrzu eliminaciju Hamada Međedovića iz kvalifikacija za glavni žrijeb, Novak nam prenosi:

“Hamad je igrao protiv talentovanog momka, takoše učesnika Nekst Džen turnira u Saudijskoj Arabiji. Šteta je što je izgubio, jer su sada velika očekivanja od javnosti, od njega samog. Pokazao je da ide uzlaznom putanjom i da je samo pitanje vremena kako će probiti u Top 100. On je jedan od igrača koji posjeduje nevjerovatnu snagu na servisu, forhendu, gdje bukvalno razbija tu lopticu - ali mora da napreduje u kretnji i u fizičkom smislu. Mora da radi na izdržljivosti, prvom koraku, ravnoteži. Viktor (trener) sve to vrlo dobro zna, kao i njegov otac, a ja sam tu uvek za njega i za Olgu. Svaki dan na Junajted kupu moji fizio i kiropraktičar su radili sa njima. Uvijek gledam da budem na raspolaganju u skladu sa raspoloživom vremenom, ali je glavna odgovornost na njima. Uz to jedno veliko “ali” Hamad je taj koji sada mora da zapne i preuzme odgovornost za odluke koje bi mogle da ga dovedu do vrha. Ja znam da on to želi i može”, ističe Đoković.