Novak Đoković sprema se u Aziji za početak nove sezone i u sklopu tih priprema Saudijskoj Arabiji očekuje ga egzibicija protiv Karlosa Alkaraza u srijedu. Iako su mnogi prošlog ljeta potrčali da označe početak nove, Karlitosove ere, Novak je posle toga ipak osvojio US Open, pobijedio ga i u Sinsinatiju i pokazao da Španac ipak neće tako laiko zauzeti tron.

Dok se broje dani do starta nove sezone, španska "Marka" objavila je dio razgovora sa Novakom, vođenog za vrijeme Dejvis kupa, krajem novembra. U tom razgovoru, Novak je bio upitan da li je realno da ponovi uspjehe iz 2023, koja je bila jedna od najuspješnijih sezona u njegovoj karijeri.

"Da li je bilo realistično da razmišljam o tri ili četiri grend slem trofeja u 2023. godini? Godinu ili dve unazad, ili čak pet, vjerujem da bi ljudi mislili da jeste nije. Mislim da jeste realno, jer poznajem sebe - mentalno i fizički sam dobro da to ostvarim. Hajde da vidimo. Neću da to zvuči kao nepoštovanje mojih protivnika. Uvijek sam svjestan veoma jake konkurencije, ali znam ko sam i to je ono što me je dovelo do visina na kojima sam", izjavio je Đoković.

Novak će u predstojećoj sezoni biti branilac titule na US Openu, Rolan Garosu i US Openu, a uz to će tokom ljeta "napasti" i jedino veliko odličje koje još nema, olimpijsko zlato u Parizu. Pred Noletom je još jedna veoma izazovna godina, koju njegovi navijači ne mogu da dočekaju.