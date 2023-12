Marina Rajčić bila je ponosna na saigračice iz reprezentacije i pored poraza od Danske koji je značio eliminaciju sa Svjetskog prvenstva.

Izvor: MONDO/Bojan Stanišić

Ekipa se borila do posljednjeg minuta i nije odustajala ni kada je imala sedam golova minusa.

„Borile smo se do kraja, nekada ne ide kako želiš i očekuješ. Mi smo tokom cijelog meča gledale naprijed, i kada je bilo minus sedam. Bilo je i nekih sudijskih odluka, koje zaista nismo razumjele, ali nismo odustajale i to je za ponos. Žalimo naravno, idemo dalje uzdignute glave“, kazala je kapitenka.

Naročito je sve bez teksta ostavila odluka arbitara da u finišu isključe Itanu Grbić koja se radovala zbog pogotka Dijane Mugoše, umjesto da dva minuta van terena pošalju Dankinju, koja je naše krilo gurnula sa leđa u kontranapadu, prenosi CdM.

„Ne želim da budem nepristojna i da komentarišem mnogo suđenje u ovako važnoj utakmici. Nikada nisam vidjela da je neko isključen zbog radovanja i to je to, da ne idemo dalje. U svakom slučaju, čestitke Danskoj na pobjedi, želim im sreću do kraja prvenstva“.

Malo je vremena da se ekipa odmori i pripremi meč sa Holandijom u borbi za plasman od petog do osmog mjesta, koji je na programu već sjutra od 14.30.

„Svaki meč je težak, sve smo umorne i mentalno istrošene, jer priprema za ovakve mečeve zahtijeva maksimalan fokus. Pokušaćemo da odmorimo, da se ‘namjestimo’ i da odigramo još jedan meč za uživanje, jer kada uživamo onda i igramo najbolje“, zaključila je Marina.